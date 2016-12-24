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Ученые советуют на новогодние праздники забыть о соцсетях

24.12.16 13:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Психологи Копенгагенского университета (Дания) заявили о том, что отказ от соцсетей делает людей счастливее.

Поэтому, утверждают они, на новогодние праздники следует забыть о виртуальном мире, а больше времени уделять жизни в реале. Семидневный отказ от соцсетей, утверждают специалисты, может вернуть человеку ощущение счастья.

Чтобы не быть голословными, психологи подтвердили свои слова результатами эксперимента, в котором участвовали более 1 тыс добровольцев. Людей разделили на две группы. Участникам одной из них не разрешали пользоваться соцсетями, тогда как для других никаких ограничений касательно соцсетей не вводилось.

За психологическим состоянием этих людей авторы эксперимента наблюдали в течение недели. Оказалось, что спустя семь дней у людей из первой группы существенно улучшилось настроение. А вот во второй группе никаких изменений не произошло.

По мнению исследователей, читая чужие посты и рассматривая чужие фотографии «идеальной жизни», люди испытывают множество негативных эмоций, включая зависть. Поэтому, чтобы не портить себе настроение от просмотра фотографий незнакомых людей, ученые советуют забыть на время о соцсетях и постараться устроить свой идеальный новогодний праздник.

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Суббота, 24.12.2016

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