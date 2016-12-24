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Дорожная полиция Украины начнет работу летом 2017 года

24.12.16 09:04Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В МВД сообщили, что окончательно дорожная полиция сформируется к концу 2017 года.

Заместитель Главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что в Украине летом 2017 года заработает дорожная полиция, передает пресс-служба МВД.

"Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года", – сообщил Константин Бушуев во время общения с представителями СМИ в Кабмине.

Он отметил, что к функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет относится обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства. Также, они будут реагировать на все проявления криминального характера, которые будут выявлять на участке патрулирования.

Бушуев информировал, что руководство Национальной полиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

"После принятия этих законодательных изменений я вас убеждаю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме" – подчеркнул замглавы Нацполиции.

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Суббота, 24.12.2016

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