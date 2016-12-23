Верхний банер

Укртелеком повысил тариф на телефонную связь для юрлиц на 25%

23.12.16 16:30Сколько просмотров этой статьи96Сколько комментариев этой статьи0

Компания «Укртелеком» с 1 января 2017 года повысит тариф на услуги местной телефонной связи и интернета для юридических лиц, в среднем, на 25% и 20% соответственно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В среднем месячный тариф на фиксированную связь для юрлиц увеличится на 15 грн.

1 декабря Минюст зарегистрировал решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предусматривающее двухэтапное повышение тарифов на услуги местной телефонной связи: в среднем на 10,6% для населения и бюджетных учреждений, а с 1 января 2017 года — на 21,2% для бюджетных учреждений.

Перед этим «Укртелеком» обратился в НКРСИ с инициативой о повышении тарифов, связывая ее необходимость с инфляцией и ростом затрат на обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 24.12.2016

Закругление верхнее-левое

17:55В николаевской "Сказке" открыли главную елку Заводского района

17:24В понедельник Савченко представит свою политическую партию

17:12Начальник гороно Николаева Анна Деркач уверила депутатов, что родители несут деньги в школы добровольно (ВИДЕО)

16:48На Николаевщине осужденный отбыл большую часть наказания и сбежал, увеличив себе срок заключения

16:33Новая форма для украинской полиции обойдет в миллиард гривен

16:10В Николаеве "Зоря"-"Машпроект" чествовала лучших работников года

15:50В Дебальцево из-за обстрелов упал купол Александро-Невского храма

15:29В Николаеве горела пятиэтажка: жильцы эвакуированы

15:06Почти 68 тысяч военнослужащих заключили контракт с ВСУ с начала года, - Минобороны

14:51В Николаеве почтили память Чорновола

14:30Ватикан передаст Украине рождественский подарок на 6 млн евро

14:09Школы Николаевщины получат 613 компьютеров

13:45Береза заявил, что не заменит Савченко в ПАСЕ

13:23Николаевские дорожники за полтора месяца не отремонтировали опору с дорожными знаками

13:00Ученые советуют на новогодние праздники забыть о соцсетях

12:47Time опубликовал статью об обвинениях в коррупции в адрес Петра Порошенко

12:30Алиса Вокс презентовала новый клип на песню Скрябина «Ночи»

12:15Молодая британка собирается выйти замуж за робота‍

12:00МБК "Николаев". Календарь. Суперлига. 2017 год

11:45В России неизвестный ограбил банк на 12 млн рублей

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.12.16 18:032450

Е-декларации: проверят директоров школ, нотариусов и глав коммунальных предприятий

10.12.16 18:302550

В Николаевской области разоблачена группа "черных дровосеков"

10.12.16 18:562460

В Интернете появилось видео дома в Ростове, в котором проживает Янукович (ВИДЕО)

10.12.16 19:203230

Трасса “Одесса-Рени” временно перекрыта

Самые читаемые

13.12.16 19:167390

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

21.12.16 16:067030

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:325770

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

10.12.16 19:524100

Завтра в Николаеве будет тепло и без осадков

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама