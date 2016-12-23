В Николаевской области из-за нестабильной погоды начали работать стационарные пункты обогрева

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

В соответствии с поручением председателя Николаевской ОГА от 23.09.2016 №4257 / 0 / 05-60 / 3-16 на территории области определен перечень мест развертывания стационарных пунктов обогрева на зимний период 2016-2017 годов.

Перечень находится по ссылке http://mk.dsns.gov.ua/ua/Perelik--misc-rozgortannya-stacionarnih-punktiv-obigrivu--na-teritoriyi-Mikolayivskoyi-oblasti-na-osinno-zimoviy-period-20162017-rokiv.html?PRINT

Согласно данному перечню, в Николаевской области насчитывается 303 стационарных пункта обогрева, из которых по состоянию на 21 декабря уже функционируют и оказывают помощь гражданам 257.

За период с 15 по 21 декабря в данные заведения обратились и получили помощь 820 человек, преимущественно из числа социально незащищенных слоев населения.

Кроме того, следует отметить, что в случае необходимости Главным управлением ГСЧС Украины в Николаевской области будет развернут мобильные пункты обогрева.

По прогнозам синоптиков, температурные показатели будут оставаться на минусовых отметках, поэтому спасатели Николаевщины обращаются к гражданам и призывают не подвергать себя опасности. Если же вы попали в сложной ситуации и долгое время находитесь на улице, немедленно обратитесь в ближайший пункт обогрева. Помните, что длительное пребывание на холоде может привести к переохлаждению, обморожения и даже гибели. В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по телефону «101»!