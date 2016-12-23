10.12.16 14:002430
В Николаеве демонтируют 60 рекламных конструкций
|23.12.16 13:07
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Сегодня, 23 декабря, исполком горсовета принял решение демонтировать 60 рекламных средств в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Александр Нефедов рассказал:
- Управлением градостроительства и архитектуры по результатам проверок выявлены рекламные конструкции, которые размещаются на территории города без действующих разрешительных документов. В проект данного решения внесены такие конструкции, а также конструкции, срок действия разрешений на которые закончился. Общее количество рекламных конструкций, которые подлежат демонтажу, - 60 единиц, из них 6 – билбордов, на турникетах и ограждениях – 22 единицы, на электроопорах – 5 штук.
Члены исполком горсовета приняли решение демонтировать эти рекламные конструкции. Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение подготовить проект решения исполкома горсовета, в соответствии с которым незаконные рекламные средства типа «растяжка» можно было демонтировать как мусор, без принятия специального документа.