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В Николаеве демонтируют 60 рекламных конструкций

23.12.16 13:07Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 23 декабря, исполком горсовета принял решение демонтировать 60 рекламных средств в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Александр Нефедов рассказал:

  • Управлением градостроительства и архитектуры по результатам проверок выявлены рекламные конструкции, которые размещаются на территории города без действующих разрешительных документов. В проект данного решения внесены такие конструкции, а также конструкции, срок действия разрешений на которые закончился. Общее количество рекламных конструкций, которые подлежат демонтажу, - 60 единиц, из них 6 – билбордов, на турникетах и ограждениях – 22 единицы, на электроопорах – 5 штук.

Члены исполком горсовета приняли решение демонтировать эти рекламные конструкции. Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение подготовить проект решения исполкома горсовета, в соответствии с которым незаконные рекламные средства типа «растяжка» можно было демонтировать как мусор, без принятия специального документа.

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Суббота, 24.12.2016

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