В Николаеве демонтируют 60 рекламных конструкций Сегодня, 23 декабря, исполком горсовета принял решение демонтировать 60 рекламных средств в Николаеве. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Александр Нефедов рассказал: Управлением градостроительства и архитектуры по результатам проверок выявлены рекламные конструкции, которые размещаются на территории города без действующих разрешительных документов. В проект данного решения внесены такие конструкции, а также конструкции, срок действия разрешений на которые закончился. Общее количество рекламных конструкций, которые подлежат демонтажу, - 60 единиц, из них 6 – билбордов, на турникетах и ограждениях – 22 единицы, на электроопорах – 5 штук. Члены исполком горсовета приняли решение демонтировать эти рекламные конструкции. Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение подготовить проект решения исполкома горсовета, в соответствии с которым незаконные рекламные средства типа «растяжка» можно было демонтировать как мусор, без принятия специального документа. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама