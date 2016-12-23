Новини Казанкiвщини

16 грудня в райдержадміністрації відбулася зустріч голови райдержадміністрації Ольги Жорової, голови районної ради Василя Коніщука з головами фракцій та постійних комісій Казанківської районної ради.

На початку засідання голова райдержадміністрації Ольга Жорова ознайомила з порядком денним.

«Ми зібралися сьогодні для того, щоб обговорити питання земельні, децентралізації, наповнення бюджету та вислухати ваші зауваження, пропозиції для спільної співпраці у майбутньому», - зазначила Ольга Анатоліївна.

Очільник району акцентувала увагу депутатів на основних аспектах Указу Президента України Петра Порошенка «Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік», прийнятого до Дня місцевого самоврядування, наголосивши на тому, що документ визначає одним із пріоритетів розвитку держави на 2017 рік підвищення правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого самоврядування в Україні та покликаний вивести у наступному році процес добровільного об’єднання територіальних громад на завершальний етап.

Зокрема, співпраця органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, спрямована на забезпечення успішного виконання місцевими радами наданих їм в ході реформи повноважень у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній та інших сферах тощо. Кінцевим результатом цього має стати підвищення добробуту і матеріального благополуччя кожної територіальної громади та окремого її мешканця.

Ольга Анатоліївна проінформувала, що 11 грудня відбулися перші вибори у 5-ти ОТГ Миколаївської області. 7 грудня 2016 року ІХ позачергова сесія Миколаївської обласної ради сьомого скликання внесла зміни до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 "Про схвалення перспективного плану формування територій громад Миколаївської області". Перспективний план викладено у новій редакції. Пропозиції стосовно змін до перспективного плану облдержадміністрація внесе на затвердження до Кабінету Міністрів України. На грудень ЦВК призначило вибори, 17 громад сформувалися поза Перспективним планом.

Також голова райдержадміністрації донесла інформацію про проведену роботу в районі з питань децентралізації.

Голова районної ради Василь Коніщук зазначив, що фондом регіонального розвитку на 2017 рік виділено 6,5 млрд. грн. на розвиток тих громад, які добровільно об’єдналися.

У ході бесіди дійшли спільної думки, що потрібно об’єднувати ті громади району, які дали на це згоду, а далі процес піде.

Не менш важливим питанням порядку денного, на якому акцентувала увагу присутніх очільник району, було наповнення бюджету та встановлення податків на території селищної, сільських рад. Як зазначила Ольга Анатоліївна, за результатами виконання бюджету приріст до факту минулого року складає 40,1% або 11 млн. 268 тис. грн., виконання районного бюджету – 124%, перевиконання планових показників на 3 млн. 964 тис. грн.; приріст до факту минулого року з доходів фізичних осіб – 37,3% або 5 млн. 516 грн.; надходження акцизного збору проти минулого року збільшився на 67,2% або 1 млн. 148 тис. грн..

Крім цього очільник району наголосила, що сільськими радами приймаються низькі ставки на податки на нерухоме майно. «На жаль, на сьогоднішній день рівень фінансової підготовки сільських голів низький. Якщо сільські ради приймають ставки на податки, то потрібно, насамперед, все прорахувати», - зазначила голова райдержадміністрації.

Голова районної ради Василь Коніщук підкреслив, що від заниження ставок на податки, бюджет не наповнюються в повному обсязі.

Крім цього Ольга Анатоліївна озвучила інвестиційні проекти, які впроваджуються в 2016 році та ознайомила з проектами на 2017 рік.

У ході зустрічі піднімалися питання проведення реорганізації шкіл району, земельні питання.