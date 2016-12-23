В Николаеве появился Центр энергоэффективности

Вчера, 22 декабря, депутаты городского совета создали коммунальное учреждение «Центр энергоэффективности города Николаева». За такое решение проголосовали 39 избранников

.

Как рассказал заместитель городского головы Александр Омельчук, представляя проект решения, в штате коммунального учреждения будет всего 3 человека, общий фонд заработной платы - 12 тысяч гривен. 250 тысяч гривен уставного фонда центра будут израсходованы на покупку мебели и оргтехники.

Кроме того, депутаты утвердили Положение о целевом фонде энергосбережения Николаевского городского совета. Распоряжаться средствами фонда будет новое структурное подразделение - департамент энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Среди источников формирования целевого фонда: субвенции, предоставляемые из других бюджетов за счет конкретно определенных поступлений специального фонда таких бюджетов; поступления в рамках программ помощи и грантов международных финансовых организаций и Европейского Союза; благотворительные взносы – добровольные пожертвования юридических лиц, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, безвозвратная финансовая помощь, другая благотворительная помощь; другие поступления, не запрещенные действующим законодательством Украины.