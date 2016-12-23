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Исполком горсовета согласовал проект бюджета Николаева на 2017 год

23.12.16 09:45Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 22 декабря, члены нового исполкома городского совета в ходе своего внеочередного заседания одобрили проект бюджета Николаева на 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета

Заместитель городского головы Валентина Бондаренко рассказала:

  • При расчете доходной части городского бюджета на 2017 год учтены увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен и сложившаяся за последние два года тенденция роста заработной платы и других доходов физических лиц, ожидаемый индекс инфляции за 2016 год и прогнозируемый Минэкономики индекс инфляции на 2017 год, тенденции и динамика поступлений платежей на протяжении последних лет, увеличение размера и ставок отдельных налогов, которые законодательно сориентированы на показатели минимальной заработной платы и прочее.

Как отметила Валентина Ивановна, объем доходов городского бюджета на следующий год предлагается утвердить в сумме 3652936742 грн., что на 7692123 грн. или на 23,7 % больше объема доходов бюджета на 2016 год, в том числе доходы общего фонда - 3603295850 грн., доходы специального фонда - 49640892 грн.

«Объем расходной части городского бюджета на 2017 год сбалансирован с доходами и источниками финансирования и определен в сумме 3 млрд. 629 млн. 865 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда будут составлять 3 млрд. 78 млн. 735 тыс. гривен, расходы специального фонда будут 551 млн. 129,4 тыс. гривен. В сравнении с показателями, утвержденными на 2016 год, расходы увеличены на сумму 701,8 млн. гривен или 23,9 процентов», - добавила заместитель городского головы.

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Пятница, 23.12.2016

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