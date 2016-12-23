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Депутати обласної ради відзначили професіоналізм команди Олексія Савченка у розробці проекту обласного бюджету на 2017 рік

23.12.16 09:11Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Депутати Миколаївської обласної ради зауважили, що бюджет Миколаївщини 2017 року є новаторським і сміливим.

Михайло Талпа відзначив: «Збалансований бюджет – це добре. У цьому бюджеті є таке нововведення, як наприклад, мікропроекти, на які ми виділяємо 15 мільйонів. Я, наприклад, не здивуюсь, якщо ми навіть до кінця року збільшимо цю суму. Насправді це нововведення є дуже важливим. Вперше, кошти на свої проекти громади (сільські, районні) будуть отримувати не з доброї руки: «цьому дам, цьому – не дам», а на конкурсній основі. Тобто, якщо проект цікавий, якщо він інноваційний і охоплює багато людей, на яких це впливає, тоді вони будуть перемагати. Незалежно від того, яка сільська рада, яка районна рада, чи адміністрація подала цей проект, ці проекти будуть перемагати. І ще одна інновація, щодо компенсації від ставок по кредитам для підприємців. Ми закладаємо тут дві важливі норми: компенсації отримують ті, хто веде легальний бізнес, і ми таким чином заохочуємо вести легальний бізнес. І друге, отримують ті, хто створює робочі місця. Таким чином, ми просто заохочуємо легалізовувати ті робочі місця, які створені. Ми намагались у цей бюджет закласти фундаментальні маленькі ідеї. Але я вважаю, що це дійсно правильні ідеї, які розробила команда Савченка».

Володимир Луста звернув увагу на те, що нині це, можливо, той мінімальний, оптимальний бюджет, який міг бути, і депутати повинні це зрозуміти. Він також зауважив, що програма допомоги малому і середньому бізнесу несе свій позитивний вплив на область: «Можна говорити, що 2 мільйони гривень – це мало для відшкодування відсотків, але це перший крок. Тому, можливо, й краще, що саме така сума. Вперше кошти виділили на відшкодування відсотків підприємцям. Це абсолютно позитивні речі».

Надія Іванова оцінила соціальну значущість обласного бюджету: «Життя покаже надходження. Я думаю, що всі кричущі питання, необхідні для громади області, будуть максимально вирішені».

Василь Жосан зазначив: «Бюджет прагматичний. Те, що бюджет прийнятий з холодною головою, не наскоком – це мені подобається. Там є деякі статті, які ніколи не передбачалися. Бюджет не є константою, це – динамічне створіння, яке починаючи з березня можна буде моделювати. Мені дуже подобається і позиція Олексія Савченка. Він – нове віяння, об’єднав депутатів – вже давно цього не було. А бюджет – це наслідок об’єднання. Стосовно підтримки малого і середнього бізнесу: 2 мільйони – це мало. Я думаю, що ця цифра буде набирати нулі, не з переду, а ззаду. Це нововведення є дуже приємним. Я щиро вірю, що майбутнє буде не за мега-компаніями. Все-таки більшість бюджету у таких країнах, як Німеччина, Франція, США наповнюють малий і середній бізнес. Думаю, всі це розуміють. Цей старт я побачив і у Миколаївський області. Це перша ластівка, яка має зробити революцію».

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Пятница, 23.12.2016

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