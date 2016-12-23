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Об’єднані громади отримали 100 % коштів державної інфраструктурної субвенції

23.12.16 08:09Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Усі 159 об’єднаних територіальних громад, яким у 2016 році року передбачено 1 млрд грн державної субвенції на розвиток інфраструктури, отримали на свої казначейські рахунки 100 % цих коштів.

Станом на 22 грудня 2016 року експертною комісією при Мінрегіоні погоджено 1383 заявки від 159 об’єднаних територіальних громад на проекти розвитку інфраструктури, які будуть реалізовані за рахунок державної субвенції. Загальна сума реалізації проектів, на які погоджено заявки, становить 993,8 млн грн (~99,4 % розміру субвенції).

«Уряд виконав свої зобов’язання перед об’єднаними громадами щодо підтримки розвитку їхньої інфраструктури. Кошти субвенції надходили своєчасно і за планом, проектні заявки на їх використання розглядалися експертною комісією дуже оперативно. Наступного тижня матимемо результати використання коштів субвенції об’єднаними громадами», — зазначив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода.

Нагадаємо, у 2016 році з Державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у розмірі 1 млрд грн. Кошти субвенції розподілялися між створеними у 2015 році 159 об’єднаними громадами за чіткою формулою: в залежності від кількості сільського населення і площі громади. Це від 960 тис. грн для найменшої об’єднаної громади до 23 млн грн — для найбільшої.

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Пятница, 23.12.2016

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