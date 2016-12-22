Троллейбус везет в детство

Необычный троллейбус курсировал 22 декабря по улицам нашего города. Внешне он не очень отличался от таких же машин, отъезжающих от железнодорожного вокзала «Николаев Сортировочная». Но, оказавшись внутри салона, вы попадали в сказку.

Сказочным был сам салон, украшенный иллюстрациями из известных мультфильмов. Впечатление сказочности усиливали волшебники – группа аниматоров, которые вовлекали в сказку, в веселый и загадочный мир детства не только маленьких пассажиров, но и взрослых, заставляя их отрешиться от суровых будней и на несколько счастливых мгновений перенестись в детство.

Так было с военными, которых в необычный этот легкомысленный веселый троллейбус затянули на остановке в Соляных веселые аниматоры.

Так было и с бабушками и дедушками, сопровождавшими своих чад из школы домой. Так было на остановках, когда в действо вовлекли всех, кто был не только в салоне, но и на улице, устроив песенный песенный флэшмоб из известных всем детских любимых песен.

Надо было видеть, как светлели лица взрослых, которым путешествием на этом троллейбусе подарили неожиданный билет в детство. Как молодели они, впитывая на какое-то время это ощущение беззаботности, защищенности, праздничности, как радовались бесплатному проезду и подаркам, которые вручали не только детям, но и им, уравнивая всех в этот счастливый сказочный миг.

Пятьсот подарков получили в этот день не только маленькие николаевцы, но все пассажиры веселого троллейбуса «яскравих вражень», курсировавшего с полудня до вечера по всем городским линиям. Он успел побывать и на Намыве, и в Соляных, и в центре города, даря всем праздничное предновогоднее настроение.

А подарили этот праздник горожанам энтузиасты общественной организации «Цвіт нації» ( председатель правления Григорий Курганский) и ООО "Харбридж Еколайф". ОО «Цвіт нації» существует с 2013 года. Предметом ее внимания и заботы являются дети с ограниченными возможностями и те, кто лишен семьи и родительского тепла.

«Цвіт нації» как бы взяло шефство над несколькими интернатами города и помогает решать проблемы недофинансирования этих учреждений : закупает канцтовары, необходимый инвентарь, который не предусмотрен бюджетным финансированием. Кроме того, проводит с детьми различные полезные мероприятия, как, например, недавнюю встречу с представителями МЧС, на которой в игровой форме специалисты рассказывали, в какие службы надо звонить при возникновении опасных ситуаций. Ну и, конечно, шефы не забывают своих подопечных не только в праздники, но и в повседневной жизни. Помнят о детях, которые так нуждаются в заботе, внимании и тепле, одаривая их сладостями и подарками.

А в преддверии Нового года их «тролейбус яскравих вражень» стал и вовсе необычным подарком для всех без исключения николаевцев. Очень хотелось бы, чтобы таких праздников было у нас побольше.