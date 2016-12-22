Верхний банер

Троллейбус везет в детство


87656780978
22.12.16 18:46Сколько просмотров этой статьи170Сколько комментариев этой статьи0

Необычный троллейбус курсировал 22 декабря по улицам нашего города. Внешне он не очень отличался от таких же машин, отъезжающих от железнодорожного вокзала «Николаев Сортировочная». Но, оказавшись внутри салона, вы попадали в сказку.

Сказочным был сам салон, украшенный иллюстрациями из известных мультфильмов. Впечатление сказочности усиливали волшебники – группа аниматоров, которые вовлекали в сказку, в веселый и загадочный мир детства не только маленьких пассажиров, но и взрослых, заставляя их отрешиться от суровых будней и на несколько счастливых мгновений перенестись в детство.

Так было с военными, которых в необычный этот легкомысленный веселый троллейбус затянули на остановке в Соляных веселые аниматоры.

Так было и с бабушками и дедушками, сопровождавшими своих чад из школы домой. Так было на остановках, когда в действо вовлекли всех, кто был не только в салоне, но и на улице, устроив песенный песенный флэшмоб из известных всем детских любимых песен.

Надо было видеть, как светлели лица взрослых, которым путешествием на этом троллейбусе подарили неожиданный билет в детство. Как молодели они, впитывая на какое-то время это ощущение беззаботности, защищенности, праздничности, как радовались бесплатному проезду и подаркам, которые вручали не только детям, но и им, уравнивая всех в этот счастливый сказочный миг.

Пятьсот подарков получили в этот день не только маленькие николаевцы, но все пассажиры веселого троллейбуса «яскравих вражень», курсировавшего с полудня до вечера по всем городским линиям. Он успел побывать и на Намыве, и в Соляных, и в центре города, даря всем праздничное предновогоднее настроение.

А подарили этот праздник горожанам энтузиасты общественной организации «Цвіт нації» ( председатель правления Григорий Курганский) и ООО "Харбридж Еколайф". ОО «Цвіт нації» существует с 2013 года. Предметом ее внимания и заботы являются дети с ограниченными возможностями и те, кто лишен семьи и родительского тепла.

«Цвіт нації» как бы взяло шефство над несколькими интернатами города и помогает решать проблемы недофинансирования этих учреждений : закупает канцтовары, необходимый инвентарь, который не предусмотрен бюджетным финансированием. Кроме того, проводит с детьми различные полезные мероприятия, как, например, недавнюю встречу с представителями МЧС, на которой в игровой форме специалисты рассказывали, в какие службы надо звонить при возникновении опасных ситуаций. Ну и, конечно, шефы не забывают своих подопечных не только в праздники, но и в повседневной жизни. Помнят о детях, которые так нуждаются в заботе, внимании и тепле, одаривая их сладостями и подарками.

А в преддверии Нового года их «тролейбус яскравих вражень» стал и вовсе необычным подарком для всех без исключения николаевцев. Очень хотелось бы, чтобы таких праздников было у нас побольше.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

21:03Волонтер прислал видео Порошенку из Дебальцево

20:45Украина не получила титул страны 2016 года

20:25На Николаевщине от гриппа умерла женщина, - СМИ

20:06"БПП" и "Наш край" остались без своих представителей в исполкоме Николаевского горсовета

19:40Более трети украинцев мечтают вернуть Советский Союз

19:18В Николаеве копы вернули предпринимателю похищенные у него новогодние гирлянды

19:00Игорь Николаев опубликовал видео с плачущей Аллой Пугачевой

18:46Троллейбус везет в детство

18:32Внимание, розыск! В Николаеве пропал несовершеннолетний

18:19Николаевские спасатели напоминают об опасности тонкого льда

18:00Путин объяснил отсутствие охраны у посла России во время убийства в Анкаре

17:48Миколаївська облрада прийняла бюджет області на 2017 рік

17:26Полиция Берлина знала подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Кадр из видео

09.12.16 08:002310

Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Швеции за два миллиона евро

09.12.16 08:142390

В Николаеве под колесами «Хонды» погибла женщина

09.12.16 08:252310

Алкоголь, сигареты и дизтопливо вновь подорожают: бюджет наполняют за счет вредных привычек

09.12.16 08:402440

Жители Новоодесского района пожаловались Москаленко на главу РГА (ВИДЕО)

Самые читаемые

13.12.16 19:166900

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

10.12.16 14:136860

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

21.12.16 16:065310

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:325300

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама