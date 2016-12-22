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Волонтер прислал видео Порошенку из Дебальцево

22.12.16 21:03Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Волонтер из Дебальцево, в котором сепаратисты продолжают обстреливать позиции украинских военных, записал видео, в котором обратился к Министру обороны Украины Степану Полтораку и непосредственно к Президенту Украины Петру Порошенко.

В видео он рассказал, что сейчас, совсем недалеко от Дебальцево волонтеры вывозят раненых и убитых солдат. Волонтер поведал, что раненных солдат они вывозят на волонтерских машинах. При этом, транспорт является непригодным для транспортировки раненных солдат. Ведь машины уже старые и грубо говоря - "побитые временем".

А в свою очередь власть не предоставляет транспортные средства для подобных случаев. Также, мужчина рассказал, что 25-й батальон не имеет ни одной пригодной машины для вывоза, так называемого, "груза 300", - раненных военных. Сегодня, волонтеры должны вывезти пять машин раненных и одну машину с убитыми в зоне АТО. Бросить их они не могут и они обязуются вывезти военных. Но волонтерам приходится осуществлять вывоз нуждающихся на своих волонтерских машинах, которые, как писалось выше, - не подходят для этих задач. Волонтер поинтересовался почему война, которой якобы в нашей стране нет, осуществляется за деньги народа, а не за деньги, которые предусмотрены бюджетом страны.

На камеру волонтер рассказал: "Погибли сегодня парни из батальонов, добровольцы. У меня к вам вопрос, а что теперь будет с их семьями?"

Волонтер призвал власть оказывать семьям погибших благодарность не словами и не бумажками, а помочь материально. Ведь у многих остаются маленькие дети, которых нужно вырастить и воспитать в достойных условиях. А без финансовой помощи, когда кормилец семьи погиб, защищая свою страну, сделать это невероятно трудно.

В завершение мужчина заявил, что и Президент Украины и Министр обороны являются гарантами сохранности жизни солдат и соблюдения Конституции Украины.

inform-ua.info

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Четверг, 22.12.2016

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