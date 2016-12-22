Николаевские спасатели напоминают об опасности тонкого льда

Водоемы области покрылись льдом, и народ подался на реки, пруды и озера. Кто-то приходит ради своего зимнего хобби - рыбалки, другие чтобы покататься на коньках, а некоторые просто сокращают путь и идут напрямик. Однако люди забывают о том, что лед опасен - он может быть не столь прочный и надежный, как выглядит извне.

Так, 21 декабря сотрудники 20-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Новобугского района искали мужчину, который 18 декабря пропал без вести во время перехода ставка, покрытого льдом. Спасатели обследовали территорию, однако поиски результатов не дали.

В этот же день на пункт связи аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о том, что на льду р. Ингул находятся люди. Спасатели выехали на обследование акватории на катере на воздушной подушке. Сотрудники Службы спасения встретили местных рыбаков и детей, которые катались на коньках. Спасатели провели профилактические беседы и отметили, что толщина ледового покрытия составляет около 5 см, а его окраска указывает на ненадежность и риск раскола. Граждане выслушали советы, однако с заледеневшей реки не ушли, мотивируя это большим опытом зимней рыбалки и тем, что знают обо всех опасных факторах.

Спасатели Николаевщины напоминают: лед опасен и неосторожное обращение может привести к травмированию и гибели! Чтобы не случилось беды соблюдайте следующие правила:

Не выходите на лед в одиночку. Передвигайтесь по льду небольшими группами по 2-3 человека на некотором расстоянии 5-10 м. Друг от друга. Найдите сначала тропу или следы на льду. Если их нет, обозначьте с берега маршрут своего движения;

Не выходите на лед в ночное время;

Не прокалывайте рядом много лунок;

Не собирайтесь большими группами на одном месте;

Не прокалывайте лунки на переправах;

Не ловите рыбу вблизи промоин и слишком далеко от берега, которой бы клев там ни был;

Проверяйте прочность льда. Но ни в коем случае не ударом ноги. Если после первого удара лед пробивается, и на нем появляется вода, немедленно возвращайтесь на то место, откуда вы пришли, причем первые шаги надо делать не отрывая подошвы ото льда.

Помните:

Лед может быть некрепким возле стока воды;

Лед тонкий или хрупкий вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед;

Под снегом, где бьют ключи, где быстрое течение или ручей впадает в реку, лед всегда тонкий.

И не забывайте: ваша безопасность в ваших руках! Берегите себя! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!