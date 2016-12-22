Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

Депутат городского совета, член фракции «Наш край» Юрий Гранатуров назвал нелегитимным назначение семи заместителей Николаевского городского головы.

Такое мнение он озвучил сегодня, 22 декабря, на сессии городского совета, - передает корреспондент НикВестей.

Причина в том, что в действующей структуре исполнительных органов предусмотрено только пять заместителей.

— Горсовет утвердил заместителей в том составе, которая не предусмотрена ныне действующей структурой. 2 единицы появились дополнительно, они не вносились в структуру, городской голова откуда-то взял эти единицы. Городской голова из двух вакансий, одна, чуть ли не вакансия младшего специалиста хозяйственного отдела, сделал распоряжение и превратил рабочего по обслуживанию в первого заместителя городского головы. Хотел, чтоб в зале были решения, которые принимались законно. По нашему убеждению грубо нарушена процедура приема заместителей на несуществующие вакансии, поскольку сессия еще не голосовала за структуру, и не определи в ней количество заместителей по направлениям. Это ноу-хау применено впервые, оно в Украине №1. Я консультировался с семи областными центрами, там везде действовала законная процедура и последовательность назначения. Есть сомнения в легитимности принятого решения, - сказал Юрий Гранатуров.

В четверг, 15 декабря, депутаты Николаевского городского совета утвердили заместителей городского головы. «За» проголосовали 29 депутатов - голоса не дали фракции «БПП» и «Наш край». Кроме того, депутаты фракции «Самопомощь» Сергей Исаков и Татьяна Суслова также отказались голосовать за предложенные кандидатуры заместителей мэра.

Тогда должности получили:

Первый заместитель городского головы – Андрей Дадиверин Заместитель городского головы – Валентина Бондаренко Заместитель городского головы – Валентин Гайдаржи Заместитель городского головы – Александр Омельчук Заместитель городского головы – Юрий Степанец Заместитель городского головы – Антон Турупалов Заместитель городского головы – Евгений Шевченко Управляющий делами Николаевского горсовета — Владимир Степаненко.