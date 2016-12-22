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Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

22.12.16 11:54Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Депутат городского совета, член фракции «Наш край» Юрий Гранатуров назвал нелегитимным назначение семи заместителей Николаевского городского головы.

Такое мнение он озвучил сегодня, 22 декабря, на сессии городского совета, - передает корреспондент НикВестей.

Причина в том, что в действующей структуре исполнительных органов предусмотрено только пять заместителей.

—  Горсовет утвердил заместителей в том составе, которая не предусмотрена ныне действующей структурой. 2 единицы появились дополнительно, они не вносились в структуру, городской голова откуда-то взял эти единицы. Городской голова из двух вакансий, одна, чуть ли не вакансия младшего специалиста хозяйственного отдела, сделал распоряжение и превратил рабочего по обслуживанию в первого заместителя городского головы. Хотел, чтоб в зале были решения, которые принимались законно. По нашему убеждению грубо нарушена процедура приема заместителей на несуществующие вакансии, поскольку сессия еще не голосовала за структуру, и не определи в ней количество заместителей по направлениям. Это ноу-хау применено впервые, оно в Украине №1. Я консультировался с семи областными центрами, там везде действовала законная процедура и последовательность назначения. Есть сомнения в легитимности принятого решения, - сказал Юрий Гранатуров.

В четверг, 15 декабря, депутаты Николаевского городского совета утвердили заместителей городского головы. «За» проголосовали 29 депутатов - голоса не дали фракции «БПП» и «Наш край». Кроме того, депутаты фракции «Самопомощь» Сергей Исаков и Татьяна Суслова также отказались голосовать за предложенные кандидатуры заместителей мэра.

Тогда должности получили:

Первый заместитель городского головы – Андрей Дадиверин Заместитель городского головы – Валентина Бондаренко Заместитель городского головы – Валентин Гайдаржи Заместитель городского головы – Александр Омельчук Заместитель городского головы – Юрий Степанец Заместитель городского головы – Антон Турупалов Заместитель городского головы – Евгений Шевченко Управляющий делами Николаевского горсовета — Владимир Степаненко.

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Четверг, 22.12.2016

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