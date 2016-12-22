Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Директор «Зори-Машпроект» Константин Картошкин заявил, что предприятие еще не знает, будет ли участвовать в новом тендере от «Нафтогаза».

Об этом он рассказал в комментарии Шиповнику.

Ранее, НАК «Нафтогаз Украины» отменил тендер на поставку оборудования для газотранспортной системы, чем обнулил предполагаемую загрузку николаевского предприятия «Зоря» - «Машпроект» на производство оборудования на порядка миллиард гривен.

После чего, премьер-министр Владимир Гройсман отвечая заявил, что предполагается проведение нового тендера, по новым условиям, и Николаевское предприятие сможет принять в нем участие.

– Первое и очень важное, нужно знать предмет тендера, потому что сейчас предлагался тендер в виде комплексного объекта – сдача и подключение компрессорной станции. Из политики руководства Нафтогаза при отказе от тендеров стало ясно, что они не рассматривают вопрос в комплексе. Почему это важно, потому что «Зоря-машпроект» не проводит строительство таких комплексов, мы поставляем только часть оборудования. В связи с этим, если будет закупка нашего оборудования, то мы, конечно, будем участвовать, если будет вопрос комплексный, например, оборудование компрессорного цеха, то мы посмотрим, можем ли мы участвовать или нет,– рассказал Константин Картошкин.

Он также добавил, что пока никто не знает, когда этот тендер будет проведен.

– Второй и самый главный вопрос, а когда он пройдет (тендер,– прим.), потому что подготовкой этого тендера мы занимались полтора года, получение всех согласований и экспертиз. Также есть госпрограмма, и есть очень много вопросов, которые остались. Мы на эти нужды собрали полтора миллиарда гривен в тарифах. Вопрос, а кто вернет деньги? Это все не просто и говорить о том, что в следующем году мы что-то откуда-то исключим. Деньги взяли сегодня у людей, взяв обязательство потратить на такие-то улучшения. И вы не считаете, что за это должны отчитываться?

Отвечая на вопрос о том, сильно ли повлияла отмена тендера на предприятие, Константин Картошкин отметил, что ситуация была не критичная.

– Не критично, но неприятно, потому что мы рассчитывали, что это будет первый большой заказ внутри страны, потому что мы, как правило, работаем больше на экспорт.