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ПриватБанк официально стал государственным

22.12.16 07:30Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов Украины подписали 21 декабря договор о продаже 100% акций ПриватБанка, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка" − говорится в сообщении.

С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины.

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Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", − подчеркивают в ФГВФЛ.

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Четверг, 22.12.2016

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