На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

Прокурором области адвокату сообщено о подозрении

Адвокат по поручению центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи сознательно и умышленно не предоставила гражданину правовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Следственным отделом прокуратуры Николаевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении адвоката за подделку, составление и использование поддельных документов.

Установлено, что адвокат по поручению центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи сознательно и умышленно не предоставила гражданину, задержанному правоохранителями за мелкое хулиганство, правовую помощь.

Интересно то, что с целью укрытия факта неисполнения поручения центра и получения незаконного вознаграждения, адвокат внесла недостоверные сведения в протокол административного задержания правонарушителя.

Также адвокат составила и подала в центр поддельные официальные документы - акт предоставления ею как адвокатом бесплатной вторичной правовой помощи задержанному на основании доверенности центра и расчет размера ее вознаграждения.

Прокурором области адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 и 4 ст.358 УК Украины.

При задержании правонарушителя трое работников райотдела, превышающие свои служебные полномочия, нанесли последнему телесные повреждения, воспользовавшись отсутствием у него законного представителя.