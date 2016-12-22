На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд
|22.12.16 11:45
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Прокурором области адвокату сообщено о подозрении
Адвокат по поручению центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи сознательно и умышленно не предоставила гражданину правовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Следственным отделом прокуратуры Николаевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении адвоката за подделку, составление и использование поддельных документов.
Установлено, что адвокат по поручению центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи сознательно и умышленно не предоставила гражданину, задержанному правоохранителями за мелкое хулиганство, правовую помощь.
Интересно то, что с целью укрытия факта неисполнения поручения центра и получения незаконного вознаграждения, адвокат внесла недостоверные сведения в протокол административного задержания правонарушителя.
Также адвокат составила и подала в центр поддельные официальные документы - акт предоставления ею как адвокатом бесплатной вторичной правовой помощи задержанному на основании доверенности центра и расчет размера ее вознаграждения.
Прокурором области адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 и 4 ст.358 УК Украины.
При задержании правонарушителя трое работников райотдела, превышающие свои служебные полномочия, нанесли последнему телесные повреждения, воспользовавшись отсутствием у него законного представителя.