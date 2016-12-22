Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

В Николаевском городском совете появился проект бюджета на 2017 год, сообщают Новости-N

Куда и сколько планирует направить городская власть наших, так называемых, публичных финансов? Пока бюджет не принят, депутаты могут вносить свои коррективы, изменения в статьи расходов, исходя, конечно, исключительно из интересов горожан. Но и сами рядовые горожане могут участвовать в распределении общего «финансового котла», давая наказы своим депутатам, для этого мы их избирали. Поэтому нелишне знать каждому из нас, хотя бы в общих чертах, сколько средств и на какие цели предполагается выделить из городского бюджета в следующем году.

Расходы на чиновников увеличатся почти вдвое

На содержание чиновников исполкома Николаевского горсовета, всех его управлений и администраций районов в бюджете на 2017 год предусмотрено 122 млн 802 тыс. грн.

Расходы предусматриваются по общему фонду бюджета по бюджетной программе «Руководство и управление в соответствующей сфере в городах республиканского и областного значения».

Каждая структурная единица административного управления городом получит:

администрация Центрального района – 7 млн 318 тыс. 200 грн;

администрация Ингульского (бывшего Ленинского) района – 7 млн 142 тыс. 200 грн;

администрация Заводского района – 7 млн 125 тыс. 500 грн;

администрация Корабельного района – 5 млн 278 тыс. 900 грн;

исполнительный комитет Николаевского городского совета – 37 млн 120 тыс. 800 грн;

департамент труда и социальной защиты населения – 23 млн 746 тыс. грн;

департамент жилищно-коммунального хозяйства – 9 млн 815 тыс. 600 грн;

департамент финансов – 6 млн. 762 тыс. 900 грн;

управление образования – 3 млн 19 тыс. 700 грн;

управление здравоохранения – 2 млн 25 тыс. 200 грн;

управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия – 1 млн 237 тыс. 200 грн;

управление по делам физической культуры и спорта – 1 млн 141 тыс. 600 грн;

управление градостроительства и архитектуры — 3 млн 98 тыс. 300 грн;

управление земельных ресурсов – 2 млн. 849 тыс. 800 грн.;

управление по использованию и развитию коммунальной собственности – 2 млн 139 тыс. 600 грн;

управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения – 2 млн 980 тыс. 500 грн.

По сравнению с 2016 годом расходы увеличиваются на 40 млн 234 тыс. грн или на 48,7%.

Расходы на заработную плату с начислениями запланированы с учетом требований действующего законодательства в общей сумме 99 млн 142 тыс. 200 грн.

Штатная численность работников управленческого аппарата на 2017 год предусматривается в количестве 862 человек.

Чтобы чиновникам комфортно работалось, на капитальный ремонт помещений администраций в Николаеве в 2017 году планируют потратить 10 млн 60 тыс. грн. Средства будут выделены из специального фонда бюджета. Кроме того, 2 млн 248 тыс. грн. будут направлены на приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования в управления горисполкома. А еще израсходуют 691 тыс. грн на развитие сайта Николаевского горсовета и аудиторское обеспечение лицензионным программным обеспечением.

На питание детей добавят 17%

В городском бюджете Николаева на 2017 год предусмотрены в полном объеме расходы на питание детей в сумме 57 млн 191 тыс. Грн.

Стоимость питания детей за день в дошкольных учебных заведениях в группах общего типа определена в сумме 21 гривня 15 копеек, с круглосуточным пребыванием и санаторных группах — 25,4 грн. В детсадах с самостоятельным приготовлением пищи в группах общего типа детей дошкольного возраста — 15,15 грн, в группах с круглосуточным пребыванием и санаторных группах — 17,95 грн.

В сравнении с 2016 годом объем средств на питание увеличивается на 17%. А с 01.09.2017 планируется повышение предельных норм средств для питания детей в дошкольных учебных заведениях города в среднем на 9%.

Также в городском бюджете на 2017 год предусмотрены расходы на бесплатное питание в общеобразовательных учебных заведениях в сумме 9,1 грн в день для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учащихся 1 - 4 классов из семей, которые получают помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям». На питание учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных школ предусмотрено 8 грн в день.

Почем лечение?

В 2017-м николаевцев будут лечить на 24,3 грн, а кормить — на 7,72 грн. в день.

Согласно проекту бюджета Николаева на 2017 год, расходы на медикаменты в лечебных учреждениях города запланированы в сумме 24 млн 400 тыс. грн. Плановая стоимость одного койко-дня по медикаментам в среднем составляет 26,24 грн.

Расходы на медикаменты планируются в зависимости от профиля лечебно-профилактического учреждения. В частности: в больницах — 24,3 грн, в БСМП — 28,1 грн, в детской больнице — 26,5 грн, в роддомах — 29,5 грн.

На продукты питания в лечебных учреждениях планируется направить 6млн696 тыс. грн. Стоимость одного койко-дня по питанию составляет в больницах — 7,72 грн, в роддомах — 9,93 грн, в детской больнице — 11,74 грн.

Дороги будут - шик и блеск!

В 2017 году на содержание в надлежащем состоянии улично-дорожной сети Николаева планируется выделить 105 млн 718 тыс. грн. Это довольно большая сумма, поэтому мы вправе ожидать идеального состояния наших улиц и дорог!

На механизированную и вакуумную уборку дорог выделяется 49,2 млн грн. Из них: департаменту ЖКХ - 24 млн 622 тыс. 600 грн, администрации Центрального района – 15 млн грн, администрации Ингульского района - 5,5 млн, администрации Заводского района – 3 млн 222 тыс. 600 грн, администрации Корабельного района - 900 тыс. грн.

На ручную уборку дорог и тротуаров предусмотрено: департаменту ЖКХ - 9 млн 644 тыс. грн, администрации Центрального района – 5 млн грн, администрации Ингульского района - 2,5 млн грн, администрации Заводского района – 1 млн 644 тыс. грн, администрации Корабельного района - 500 тыс. грн.

На текущий ремонт тротуаров на улицах Николаева планируют потратить 6 млн 972 тыс. грн, на капитальный ремонт - 23 млн 976 тыс. грн.

За бюджетные деньги купят 42 квартиры

В 2017 году за счет бюджетных средств Николаева планируется приобретение квартир общей площадью 2703,9 кв м на сумму 23 млн 777 тыс. 200 грн. При этом стоимость 1 квадратного метра заложена на основании данных Минрегионстроя Украины на 2016 год - 8792 грн, то есть, сгласно нынешнему курсу доллара США, примерно $330.

Город намерен приобрести 42 квартиры. В частности: 9 квартир однокомнатных, каждая площадью 39 кв м, общая цена которых составит 3 млн 86 тыс. грн; 18 квартир двухкомнатных по 62 кв м, которые будут стоить 9 млн. 859 тыс грн; 15 квартир трехкомнатных по 82,1 кв м - их общая стоимость 10 млн 832 тыс. Грн.

Стоит уточнить, что по состоянию на 30 мая 2016 года в Николаеве в общей очереди на получение жилья стояли 6137 семей. Из общего количества первоочередно предоставить жилье необходимо 2216 нуждающимся, вне очереди находятся еще 400 семей.

На социальном учете находились 236 семей, из них в первую очередь нужно выдать квартиры 69 семьям, вне очереди – 33.

По подсчетам экспертов, средний срок ожидания государственной квартиры в Украине составляет 74 года.

А что на культуру?

В проекте бюджета Николаева на 2017 год предусмотрено финансирование ряда культурно-социальных объектов.

Если говорить о конкретных проектах, на которые планируется потратить деньги из собственных ресурсов Николаева, то 8,5 млн грн. будет направлено на реконструкцию концертного зала Николаевского муниципального дворца культуры «Молодежный».

На реставрацию памятника культуры «башня Шухова» планируют выделить 800 тыс. грн. Это ровно половина от суммы, которая предусмотрена на восстановление данного объекта в целом. Вторая половина будет выделена в 2018 году.

400 тысяч гривень в следующем году предусмотрено в бюджете на консервационные работы на территории городища «Дикий сад», где в будущем планируется создать музей. Всего на данный проект планируют выделить 1 млн 400 тыс. грн.

2,5 миллиона будут израсходованы на ремонт в музыкальной школе №8, где учился юный герой Шура Кобер. В здании есть необходимость проведения экстренных противоаварийных работ.

960 тысяч получит Николаевский зоопарк на сооружение морозильных камер для хранения корма.

Почти 2,5 млн грн будут направлены на реконструкцию подвальных помещений кафе в детском городке «Сказка», где планируется оборудовать культурно-игровой павильон.

Агентству развития - на развитие

КП «Агентство развития Николаева», которое пока что ничем себя не проявило, кроме того, что пересчитало бродячих собак, получит в следующем году из бюджета города 1 млн 574 тыс. грн. Деньги выделяются на выполнение городской «Программы организации поддержки и реализации стратегических инициатив и подготовки проектов развития города Николаева на период 2016 - 2018 годов».

Распорядителем данных средств является исполнительный комитет Николаевского городского совета. Указывается, что деньги будут направлены «на содействие разработке и реализации стратегии города и предоставления аналитической поддержки по подготовке проектов развития Николаева».

Кроме того, сотрудникам КП «Агентство развития Николаева» планируют увеличить зарплату, выделив дополнительные средства из горбюджета. Сумма, ежемесячно выделяемая на зарплаты и премии сотрудникам предприятия, будет увеличена с 46547 грн до 52441 грн.

После согласования решения директор «Агентства» будет получать 22453 грн, из которых 6021 грн - это оклад, и 16432 грн - премия. Менеджер по вспомогательной деятельности в сфере финансов будет получать 14994 грн, из которых оклад – 4859 грн, премия – 10135 грн. Такой же оклад и премия будут ежемесячно и у специалиста данного предприятия по связям с общественностью и прессой.