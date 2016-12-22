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На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

22.12.16 10:14Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

На территории Николаевской области зарегистрированы случаи отравления угарным газом. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Об опасности угарного газа говорят немало. Он ядовит и смертельно опасен.

На днях в Службу спасения от Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило два сообщения об отравлении граждан угарным газом.

Первый случай произошел 19 декабря в с. Баловное Новоодесского района. Здесь, по полученной информации, погибла женщина, 1972 г. р., и пострадал мужчина, 1972 г. р. Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи г. Николаева в тяжелом состоянии.

Второй случай произошел на следующий день. Стало известно, что погибли две женщины, 1966 г. р. и 1988 г. р., которые проживали в жилом доме по ул. Львовской в областном центре.

Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

Для установления окончательной причины смерти тела доставлены в судмедэкспертизу.

Угарный газ - один из самых токсичных компонентов продуктов горения, который входит в состав дыма и выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов.

Небольшие его дозы вызывают головокружение, головную боль (вроде "обруч" на голове), ослабление памяти, внимания, головокружение, ощущение усталости и замедление реакции пострадавшего.

Кроме того, возникает ощущение тяжести и пульсация в голове, потемнение и мелькание "мушек" в глазах, шум в ушах. В дальнейшем возникает покраснение лица, учащается сердцебиение, появляется дрожание, слабость, тошнота и рвота.

При тяжелых отравлениях присоединяется мышечная слабость, дыхание становится поверхностным, пульс - частым, зрачки расширяются. Возникает спутанность сознания, нарастающая сонливость сменяется потерей сознания. В условиях мышечного расслабления возникает непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Лицо приобретает бледно-синюшного окраску.

При явлениях угнетения сердечной деятельности, дыхания, возникновения судорог может наступить смерть.

Именно поэтому спасатели Николаевщины призывают граждан быть бдительными и осторожными! Внимательно следите за исправностью отопительных приборов! При первых же проявлениях отравления немедленно обратитесь в медицинское учреждение. Берегите себя! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!

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Четверг, 22.12.2016

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