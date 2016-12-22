Закон наказывает, закон и защищает: прокуратура проверила условия содержания заключенных в Николаевской области

Руководитель Баштанской местной прокуратуры М. Капрал вместе с координатором взаимодействия с общественностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области Е. Прусовым проверили, как соблюдаются конституционные прав осужденных в Казанковской исправительной колонии №93 Управления государственной пенитенциарной службы Украины в области.

Особое внимание при проверке было уделено условиям содержания осужденных в арестном доме данного учреждения. Выявлен ряд нарушений, указано об их устранении администрации исправительной колонии, проинформировали в Баштанской местной прокуратуре.

В ходе проверки проведен прием осужденных данной категории, на все поставленные вопросы осужденные получили обстоятельные ответы.