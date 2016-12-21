Система Приват24 не принадлежит Приватбанку, - разработчик

Операционная облачная система Corezoid, на базе которой работает Приват24, не принадлежит банку.

Об этом сообщил основатель и генеральный директор Corezoid, заместитель председателя правления Приватбанка, руководитель Центра электронного бизнеса Александр Витязь, пишет портал Ain.ua

"Компания Middleware (американская компания, владеющая Corezoid - Ред.) не принадлежит Приватбанку, так же как компании Amazon, Google и другие IT-компании. В Приватбанке есть аккаунт в Сorezoid и все процессы (алгоритмы) внутри этого аккаунта являются собственностью банка", - сказал Витязь.

На сайте учреждения сообщалось, что Приватбанк является инвестором Corezoid. Но как говорит Витязь, Corezoid - независимая американская хостинговая компания, которая продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.

По словам Витязя, сейчас в Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для ПриватБанка". "Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг вовремя не будут оплачены - то все выключится автоматически", - подчеркнул он.