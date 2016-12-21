Виктор Медведчук: стремление государств к поиску взаимопонимания всегда встречало противодействие террористов, независимо от их идеологии
Виктор Медведчук
|21.12.16 13:00
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Виктор Медведчук выразил соболезнования родным и близким посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого террористом на российской выставке в Анкаре.
«Стремление к поиску взаимопонимания между государствами, работа по выстраиванию культурного диалога, приверженность мирному пути разрешения конфликтов всегда встречали агрессивное, силовое противодействие со стороны террористов, независимо от того, какую радикальную идеологию они используют в качестве ширмы для сокрытия своих преступлений», — заявил лидер «Украинского выбора».
Также политик отметил, что вчера в Киеве в результате нападения радикалов был сорван видеомост с Москвой российского информационного агентства «РИА Новости в Украине».
«В последнем случае, к счастью, обошлось без жертв», — написал Виктор Медведчук на своей странице в Facebook.
times.mk.ua