Виктор Медведчук: стремление государств к поиску взаимопонимания всегда встречало противодействие террористов, независимо от их идеологии

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук выразил соболезнования родным и близким посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого террористом на российской выставке в Анкаре.

«Стремление к поиску взаимопонимания между государствами, работа по выстраиванию культурного диалога, приверженность мирному пути разрешения конфликтов всегда встречали агрессивное, силовое противодействие со стороны террористов, независимо от того, какую радикальную идеологию они используют в качестве ширмы для сокрытия своих преступлений», — заявил лидер «Украинского выбора».

Также политик отметил, что вчера в Киеве в результате нападения радикалов был сорван видеомост с Москвой российского информационного агентства «РИА Новости в Украине».

«В последнем случае, к счастью, обошлось без жертв», — написал Виктор Медведчук на своей странице в Facebook.