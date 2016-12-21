Владислав Чайка награжден медалью Национальной гвардии Украины

Награждение было приурочено ко Дню чествования пенсионеров и ветеранов системы Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины

Почетную медаль Национальной гвардии Украины «За сотрудничество» главе общественной организации "Миколаїв - єдина родина" Владиславу Чайке вручил командир воинской части 3039 Национальной гвардии Украины полковник Александр Оксенюк.

Этой награды, отметил Оксенюк, удостаиваются как сотрудники ведомства, так и люди из других служб и организаций за сотрудничество с подразделениями Национальной гвардии в охране жизни, прав и свобод граждан Украины и помощь воинским частям Нацгвардии.

Как известно, "Миколаїв - єдина родина" и лично Владислав Чайка сыграли особую роль в запуске проекта общественного патрулирования улиц и общественных мест Николаева, который направлен на обеспечение порядка в города, наряду с другими организациями обеспечив материальную базу проекта.

К слову, медали «За сотрудничество» был удостоен и президент Всеукраинской организации «Система коллективной безопастности» Вадим Дзугань, реализующий данный проект на территории Николаева.

Кроме того, Владислав Чайка тесно сотрудничает с расположенной в Николаеве воинской частью 3039 Национальной гвардии Украины. Дружба между нацгвардейцами и общественниками завязалась два года назад, и за этот короткий срок "Миколаїв - єдина родина" помогла части «закрыть» множество болевых вопросов.

"Миколаїв - єдина родина" во главе со своим руководителем намерена и дальше поддерживать нацгвардейцев и всячески участвовать в развитии Национальной гвардии Украины в нашем городе, подчеркнул Владислав Чайка.