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Новый год: чтобы не испортить праздник, всегда читайте этикетки товаров и не экспериментируйте с рецептами

21.12.16 17:05Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

При выборе любых товаров в супермаркете, обязательно первым делом читайте этикетку, а готовя блюда – н в коем случае не нарушайте температурный режим и сроки приготовления.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила диетолог Людмила Бабич.

«Самая важная информация - срок годности. Откажитесь от покупки продукта, если срок годности переклеен, растерт, плохо виден и т.д.

Обязательно обратите внимание на условия хранения продукции – мясная, молочная и рыбная продукция обязательно должны стоять в охоложенной витрине отдельно от других продуктов.

Этикетка на любых фасованных заводских продуктах должна быть наклеена ровно, без примятостей - в ином случае, это может быть фальсификат либо же недобросовестные продавцы ее переклеивали.

Если продукт «запаян» в банку, картонную упаковку и т.д., хорошенько ее рассмотрите – никаких повреждений, вздутости и т.д. на банке быть не должно – иначе этот продукт может нанести серьезный ущерб здоровью и испортить не только праздник, но и последующие выходные» - говорит эксперт.

Не покупайте нарезанную колбасу или сыр, и уж тем более рыбу. Если вы непременно хотите тонкую машинную нарезку – пусть купленный брусок нарежут при вас.

Зачастую на новогодний стол подаются всем известные и любимые блюда, либо же хозяйки пытаются попробовать что-то новое и современное. В любом случае важно четко придерживаться технологии приготовления и не отходить от рецепта приготовления (к счастью, в Интернете сейчас можно найти любое блюдо).

«Это не значит, что нельзя экспериментировать со специями, формами и подачей блюд, речь о том, что ни в коем случае нельзя нарушать температурный режим. Не думайте, что если мясо поставить на больший огонь, оно приготовиться быстрее, а рыба разморозиться и в духовке – это верный путь к отравлению.

Помните: замороженные рыбу, птицу и мясо обязательно сначала полностью разморозить, а уже потом готовить, иначе вредные бактерии в самой середине продукта могут попросту не пройти «дезинфекцию» высокой температурой. Яйца для салатов лучше проварить на минуту дольше, чем не доварить! Ну а салаты всегда заправляйте за минуту до подачи на стол, а не заранее», - посоветовала специалист.

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Четверг, 22.12.2016

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