Бюджет Украины 2017 принят

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет-2017 – главный финансовый документ страны на следующий год. За принятие решения проголосовали 274 народных депутата.

Доходы в госбюджет в 2017 году предусмотрены в размере 721,4 миллиарда гривен, а расходы – 790,4 миллиарда гривен. При этом дефицит бюджета составит 77,5 миллиарда гривен – 3% ВВП.

Кроме того, в новом бюджете одобрены макропоказатели, которые предусматривают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс гривны на уровне 27,2 гривен за 1 доллар.

В 2017 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц устанавливается в размере с 1 января 2017 года – 1544 гривны, с 1 мая – 1624 гривны, с 1 декабря – 1700 гривен. При этом минимальная заработная плата предполагается установить в 2017 году в месячном размере с 1 января – 3200 гривен, а в почасовом размере с 1 января – 19,34 гривны.

Отметим, принятие госбюджета-2017 – одно из условий продолжения работы правительства Украины с МВФ и получения очередного транша в январе 2017 года.