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Рада отменила пенсионный сбор при обмене валюты

21.12.16 09:44Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты отменили 2%-ный пенсионный сбор по операциям покупки иностранной валюты физическими лицами.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает отмену 2% пенсионного сбора с обмена валюты. "За" законопроект №5132 проголосовало 235 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

С 2015 года пенсионный сбор при покупке иностранной валюты (ставка 2%) платили только физические лица, которые осуществляли покупку валюты исключительно в наличной форме (кроме физических лиц, которые покупали иностранную валюту для погашения кредитов).

Юридические лица по всем операциям по приобретению и продаже валюты, как в наличной, так и безналичной формах, с 2015 года пенсионный сбор не платили.

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