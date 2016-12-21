Олексій Савченко: «Влада зацікавлена в тому, щоб сприяти створенню нових робочих місць»

В Миколаєві триває перший регіональний форум “Україна – країна підприємців”, який проводиться під патронатом голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка.

Відкриваючи зібрання, очільник області з перших слів промови підкреслив свою принципову позицію: «Я завжди буду підтримувати будь-який бізнес, який сплачує податки, який буде створювати робочі місця і відходити від сплати зарплатні в конвертах, - сказав Олексій Савченко. - Тому що це «біч» нашої країни. Ми недоотримаємо в бюджети великі кошти , які можемо витрачати на розбудову нашої громади».

Далі голова облдержадміністрації Олексій Савченко розповів, що вперше в бюджеті Миколаївщини на 2017 рік запропоновано виділити кошти у сумі 2 мільйони гривень на підтримку бізнесу, який буде створювати нові робочі місця, через компенсацію відсотків за кредитами.

Програма компенсації відсотків за бізнес-кредитами має бути відкрита для усіх банків регіону, що здійснюють кредитування підприємців, власників бізнесу та юридичних осіб.