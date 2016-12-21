На Николаевщине выросла задолженность по зарплате

По данным мониторинга, задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 01.12.2016 г. составила 91 406 тыс. грн. (увеличение общей суммы долга в течение ноября текущего года на 2 262,4 тыс. грн., или на 2,5%, увеличение на начало 2016 года – на 38 053 тыс. грн, или на 71,3%).

Крупнейшими предприятиями–должниками на это время остаются:

Публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный завод «Океан» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 18 695,5 тыс. грн; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 1 108 чел.).

Государственное предприятие «Судостроительный завод им. 61 коммунара» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 43 204,4 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 696 чел.).

Общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительный отряд № 73» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 4 733 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 256 чел.).

Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 4 227,4 тыс.грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 999 чел.)

Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» вместе с филиалами (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 3 420,7 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 539 чел.).

Государственное предприятие «Украинский радиотехнический институт» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 1 497,5 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 36 чел.).

Государственное Южное производственно-техническое предприятие (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 1475,3 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 81 чел.).

Коммунальное предприятие «Первомайский горводоканал» (г. Первомайск) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 1 404,7 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 220 чел.).

Действенным методом возврата долга является также принудительное взыскание заработной платы через судебные органы. С этой целью, на основании ст.96, 97 и 98 Гражданского процессуального кодекса Украины заявитель может обратиться с заявлением о выдаче судебного приказа в суд по месту жительства, или по месторасположению предприятия. В заявлении необходимо указать: - наименование суда, в который подается заявление; - имя заявителя и должника, а также имя (название) представителя заявителя, если заявление подается представителем, их место жительства или местонахождение; - требования заявителя и обстоятельства, на которых они основываются; - перечень документов, которые прилагаются к заявлению. Заявление подписывается заявителем или его представителем и подается с его копиями и копиями документов. К заявлению, которое подается представителем заявителя, необходимо добавить документ, подтверждающий его полномочия.

В Департаменте социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации напомнили, за нарушение законодательства об оплате труда виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

Решение вопроса возврата принадлежащих работнику средств через судебные органы

Действенным методом возврата долга является также принудительное взыскание заработной платы через судебные органы. С этой целью, на основании ст.96, 97 и 98 Гражданского процессуального кодекса Украины заявитель может обратиться с заявлением о выдаче судебного приказа в суд по месту жительства, или по месторасположению предприятия. В заявлении необходимо указать:

наименование суда, в который подается заявление;

имя заявителя и должника, а также имя (название) представителя заявителя, если заявление подается представителем, их место жительства или местонахождение;

требования заявителя и обстоятельства, на которых они основываются;

перечень документов, которые прилагаются к заявлению.

Заявление подписывается заявителем или его представителем и подается с его копиями и копиями документов. К заявлению, которое подается представителем заявителя, необходимо добавить документ, подтверждающий его полномочия.