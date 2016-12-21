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На Николаевщине выросла задолженность по зарплате

21.12.16 10:29Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

По данным мониторинга, задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 01.12.2016 г. составила 91 406 тыс. грн. (увеличение общей суммы долга в течение ноября текущего года на 2 262,4 тыс. грн., или на 2,5%, увеличение на начало 2016 года – на 38 053 тыс. грн, или на 71,3%).

Крупнейшими предприятиями–должниками на это время остаются:

Публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный завод «Океан» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 18 695,5 тыс. грн; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 1 108 чел.).

Государственное предприятие «Судостроительный завод им. 61 коммунара» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 43 204,4 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 696 чел.).

Общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительный отряд № 73» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 4 733 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 256 чел.).

Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 4 227,4 тыс.грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 999 чел.)

Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» вместе с филиалами (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 3 420,7 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 539 чел.).

Государственное предприятие «Украинский радиотехнический институт» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 1 497,5 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 36 чел.).

Государственное Южное производственно-техническое предприятие (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 1475,3 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 81 чел.).

Коммунальное предприятие «Первомайский горводоканал» (г. Первомайск) (долг по состоянию на 01 декабря 2016 года – 1 404,7 тыс. грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 220 чел.).

Действенным методом возврата долга является также принудительное взыскание заработной платы через судебные органы. С этой целью, на основании ст.96, 97 и 98 Гражданского процессуального кодекса Украины заявитель может обратиться с заявлением о выдаче судебного приказа в суд по месту жительства, или по месторасположению предприятия. В заявлении необходимо указать: - наименование суда, в который подается заявление; - имя заявителя и должника, а также имя (название) представителя заявителя, если заявление подается представителем, их место жительства или местонахождение; - требования заявителя и обстоятельства, на которых они основываются; - перечень документов, которые прилагаются к заявлению. Заявление подписывается заявителем или его представителем и подается с его копиями и копиями документов. К заявлению, которое подается представителем заявителя, необходимо добавить документ, подтверждающий его полномочия.

В Департаменте социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации напомнили, за нарушение законодательства об оплате труда виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

Решение вопроса возврата принадлежащих работнику средств через судебные органы

Действенным методом возврата долга является также принудительное взыскание заработной платы через судебные органы. С этой целью, на основании ст.96, 97 и 98 Гражданского процессуального кодекса Украины заявитель может обратиться с заявлением о выдаче судебного приказа в суд по месту жительства, или по месторасположению предприятия. В заявлении необходимо указать:

  • наименование суда, в который подается заявление;

  • имя заявителя и должника, а также имя (название) представителя заявителя, если заявление подается представителем, их место жительства или местонахождение;

  • требования заявителя и обстоятельства, на которых они основываются;

  • перечень документов, которые прилагаются к заявлению.

Заявление подписывается заявителем или его представителем и подается с его копиями и копиями документов. К заявлению, которое подается представителем заявителя, необходимо добавить документ, подтверждающий его полномочия.

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