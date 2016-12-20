На перегоне в Корабельном районе официально запустили сеть уличного освещения

Сегодня, 20 декабря, в Корабельном районе состоялся официальный ввод в эксплуатацию сети уличного освещения на так называемом перегоне (участке дороги на Богоявленском проспекте между улицами Маячной и Менделеева).

Сеть состоит из 140 новых энергосберегающих LED-светильников, передают НикВести.

– Сегодня мы запускаем освещение на перегоне. Этот объект был реализован благодаря настойчивому вмешательству депутата Николаевского городского совета Натальи Горбенко. Я считаю, что это проект года для всего Николаева. В следствии того, что это длинный неосвещенный участок дороги, раньше на этом месте постоянно сбивали большое количество пешеходов, регулярно происходили аварии, – напомнил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Конечная стоимость работ составила 5,4 миллиона гривен. При этом первоначально, согласно проекту, она достигала 6,1 миллиона гривен.

– Столбы установлены так, чтобы в дальнейшем можно было вешать контактную сеть для троллейбусов, которые мы планируем запустить в 2018 году, – добавил Александр Сенкевич. Для этого в следующем году будет разрабатываться проектная документация. По словам мэра, проект по освещению перегона был реализован благодаря скоординированным действиям департамента ЖКХ (главного распорядителя) и Управления капитального строительства (УКС).

– Очень бы хотел отметить работу своего заместителя Валентина Гайдаржи. Надеюсь, что освещение поможет спасти жизнь хотя бы одного николаевца. Тогда стоимость этого проекта окупится, – сказал городской голова. К строительству сети освещения также причастны руководитель КП «Капитальное строительство города Николаева» Егор Бедаков, директор КП «Николаевкоммунтранс» Дмитрий Лисовский и представитель фирмы-подрядчика, директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко.

– Я как житель и депутат от Корабельного района спрашивала у людей: «Что вы считает для нашего района наиболее значимым?» Понятно, что большинство жителей говорили про дворы и дороги, но многие назвали освещение перегона. Представьте, что все жители Корабельного района едут домой по этой дороге. Она была абсолютно не освещенной, в темное время суток являлась опасной для жизни, здесь происходило множество несчастных случаев. Я считаю, что все жители района должны оценить этот дорогой, но жизненно необходимый проект, – отметила Наталья Горбенко.