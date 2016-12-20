В Николаеве подвели итоги проекта «Бизнес-МАМА»

Состоялось подведение итогов проекта «Бизнес-МАМА», который реализовывался Молодежным Фондом «Новый выбор» совместно с управлением по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета.

Идея проекта заключалась в формировании у женщин необходимых компетенций и знаний для самозанятости и организации собственного бизнеса непосредственно через предоставление возможности молодым мамам получить бизнес-образование и повысить свой профессиональный уровень, при этом, не отрываясь от семьи и детей.

5 суббот подряд участницы проекта проходили тренинговые программы и учебные курсы по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом по разным направлениям на базе Николаевского регионального центра поддержки бизнеса, который тоже присоединился к реализации данной инициативы.

В результате реализации проекта состоялась не просто передача необходимых знаний и компетенций для создания собственного бизнеса, удалось достичь большего – была создана своеобразная площадка для молодых мам, которые стремятся учиться, взаимодействовать, делиться опытом и знаниями, развиваться, строить собственное дело для того, чтобы быть финансово независимыми и успешными во всех сферах.

По окончании проекта начальник управления по делам семьи, детей и молодежи Олег Соколик и директор центра поддержки бизнеса Артем Ващиленко поздравили участников с прохождением программы и вручили сертификаты международного образца о прохождении курса по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.