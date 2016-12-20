«Секретный Санта» подарил учителям свыше 100 тысяч долларов

В техасском городе Даллас, «Секретный Санта» (рождественская церемония анонимного обмена подарками) поздравил 322 учителей и преподнес каждому из них подарок - по 400 долларов

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Отмечается, что первую партию подарков получила школа Edison Middle Learning Center, директор которой перед началом учительского собрания сообщил, что «Секретный Санта» поздравляет учителей с наступающим Рождеством.

В частности, он сказал, что Санта наблюдал за вами и теперь хочет одарить вас своей любовью. Потом каждый из преподавателей получил обещанное в конвертах, которые были приклеены к нижней части их стульев.

Приблизительно та же история произошла и еще в шести школах Далласа.

Как выяснилось, неизвестный меценат решил отблагодарить педагогов за их нелегкий труд и пожертвовал деньги через одну из городских школьных организаций.

Кстати, многие преподаватели решили потратить эти деньги на благоустройство классов и приобретение канцелярских принадлежностей.