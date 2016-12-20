Веровная Рада Украины отметила грамотами николаевских чиновников
|20.12.16 15:08
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16 декабря в администрации Центрального района Николаевского городского совета народный депутат Украины Александр Жолобецький наградил грамотами Верховной Рады Украины и вручил медали должностным лицам администрации Центрального района
За многолетний добросовестный плодотворный труд, значительные достижения в профессиональной деятельности и за заслуги перед украинским народом были награждены:
Косьянова А.В. - первый заместитель главы администрации Центрального района Николаевского городского совета;
Грус В.Д. - начальник отдела социально-экономического развития мкр. Терновка администрации Центрального района Николаевского городского совета;
Курсаненко Т.Г. - заведующая сектором социально-экономического развития мкр. Варваровка администрации Центрального района Николаевского городского совета.
Александр Жолобецкий поздравил работников администрации и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в решении вопросов жизнедеятельности территориальной общины Центрального района.