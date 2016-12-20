Веровная Рада Украины отметила грамотами николаевских чиновников

16 декабря в администрации Центрального района Николаевского городского совета народный депутат Украины Александр Жолобецький наградил грамотами Верховной Рады Украины и вручил медали должностным лицам администрации Центрального района

За многолетний добросовестный плодотворный труд, значительные достижения в профессиональной деятельности и за заслуги перед украинским народом были награждены:

Косьянова А.В. - первый заместитель главы администрации Центрального района Николаевского городского совета;

Грус В.Д. - начальник отдела социально-экономического развития мкр. Терновка администрации Центрального района Николаевского городского совета;

Курсаненко Т.Г. - заведующая сектором социально-экономического развития мкр. Варваровка администрации Центрального района Николаевского городского совета.

Александр Жолобецкий поздравил работников администрации и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в решении вопросов жизнедеятельности территориальной общины Центрального района.