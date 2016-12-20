На ЧСЗ начался ремонт буксира, обслуживающего акваторию Николаевского морпорта

На Николаевской площадке компании «Smart Maritime Group» (Черноморский судостроительный завод) приступили к ремонту буксира «Зюйд», обслуживающего акваторию Николаевского морского порта

Об этом сообщает пресс-служба судостроительного завода, передает " НикВести"

На днях с помощью финского крана «KONE» грузоподъемностью до 900 тонн судно было поднято и установлено для выполнения ремонтных работ на околостапельную плиту у стапеля «0».

На «Зюйде» запланирован ремонт донно-бортовой арматуры, кранцевых устройств (по результатам дефектации), работы на винто-рулевом комплексе. Договор на выполнение работ заключен с компанией «Дельта», - отмечают в пресс-службе. В свою очередь буксир «Ожарск» Днепро-Бугского морского порта, ранее ремонтировавшийся совместно с «Южной судоремонтной компанией», уже спущен на воду.

В настоящее время на «Ожарске» проводятся завершающие работы по ремонту палубных устройств и замене металла. Весь комплекс работ планируется завершить в течение месяца. К концу января 2017 года судно должно быть передано заказчику.

В настоящее время на ЧСЗ производится ремонт 5 судов.