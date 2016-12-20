Не нужно паниковать,– губернатор Савченко о национализации ПриватБанка

Председатель Николаевской областной государственной адмнистрации Алексей Савченко поспешил успокоить горожан, которые переживают о своих средствах, находящихся в Приватбанке.

Отметим, что в связи с национализацией «Приватбанка», жители Николаева и области пытаются как можно скорее вывести все деньги с карточек.

– Предприятие сейчас работает в штатном режиме,– заявил председатель ОГА,– в любом отделении банка перед новогодними праздниками снималось, к примеру, пять миллионов, а сейчас сколько, 15 или 20? Это технически невозможно. Разве раньше не было лимита на карточках? Это все было и раньше, не нужно паниковать.

Отметим, что в понедельник, 19 декабря, в Николаеве большинство терминалов «ПриватБанка» не работали, а сами банки были закрыты на «технический перерыв».

Алексей Савченко также поддержал решение президента Украины национализировать Приватбанк.

– Сегодня, когда более 50% юридических и физических лиц обслуживаются в Приватбанке, государство приняло правильно решение, которое должно было принять еще десять лет назад. Я считаю, что власть – ответственный орган.