Игорь Дятлов предложил чиновникам и нардепам вынуть свои миллионы из-под подушек и положить в «Приватбанк»

Игорь Дятлов прокомментировал ситуацию с «Приватбанком» в программе «Добрый вечер» на 35-м канале.

Он отметил, что в течение последних двух лет банки в Украине один за другим становились банкротами. Поэтому с точки зрения сохранения такого системного банка как «Приватбанк», национализация является выходом.

Но есть и вторая сторона медали. В частности, глава Нацбанка Валерия Гонтарева уже заявила, что сумма недокапитализации «Приватбанка» составляет порядка 150 миллиардов гривен. К примеру, годовой бюджет Николаева составляет около 3 миллиардов. Соответственно, для докапитализации банка необходима сумма, равная 50-и бюджетам нашего города. А если разделить эту сумму на количество жителей в нашей стране, включая младенцев, то выходит по 4 тыс. грн на каждого жителя Украины.

– Ни один олигарх не вытащит свои миллиарды, чтобы спасать банковскую систему. Именно из кармана простых жителей достанут нужную сумму, – отметил Игорь Дятлов. – Это те деньги, которые должны были пойти на повышение зарплат, пенсий, пособий для новорожденных. А вместо этого пойдут на спасение очередной игрушки власти.

Политик отметил, для страны стал бы хорошим подарком к Новому году другой путь решения проблемы. Ведь электронные декларации народных депутатов и чиновников показали, что сотни миллионов гривен они хранят «под подушкой».

– Если бы они все вместе принесли свои сбережения в «Приватбанк», то показали бы и рынку, и иностранным инвесторам, что действительно заинтересованы в спасении банка, – подытожил Игорь Дятлов.