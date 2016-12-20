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Подарки от Святого Николая


Vbh
20.12.16 11:11Сколько просмотров этой статьи158Сколько комментариев этой статьи0

Хорошее праздничное настроение и сладости получили маленькие пациенты отделения реабилитации Николаевской детской поликлиники №3 в День Святого Николая от главы Заводской райгосадминистрации Вячеслава Карцева и руководителя общественной организации «Миколаїв –єдина родина» Владислава Чайки. Малышам устроили настоящий праздник, чему они, несомненно, были очень рады.

Центр реабилитации на Спортивной, 29, существует уже 26-й год, в прошлом году отметили его 25-летие. Здесь оздоравливаются дети с разной патологией, в основном, болезнями опорно-двигательного аппарата. Но закрепляют успех после лечения пациенты и с другими патологиями. Они проходят профилактику в период ремиссии болезни. Дело это непростое. поэтому ребята подолгу находятся вне дома, в стенах центра.

Конечно, на его существование выделяются средства из бюджета, но их недостаточно, чтобы можно было создать хорошие условия для маленьких пациентов. Поэтому центру реабилитации нужна помощь спонсоров.

-Буквально с первого дня существования отделения реабилитации в нашей больнице нам стал помогать Владислав Чайка, - говорит ее главврач Людмила Шишко.

  • В самом начале помог нам в приобретении аппаратуры и в дальнейшем остался нашим помощником. Все эти годы очень активно вникает во все наши проблемы и принимает посильное участие в их решении. Вот и сейчас он пообещал обновить нашу парковую зону, помочь с посадочным материалом. Конечно же, мы не сомневаемся, что это обещание он выполнит.

Хорошо, что у детского центра реабилитации есть такие друзья, на которых можно положиться. Это - гарантия того, что дети действительно получат не только необходимое лечение, но и закрепят его, получив отличную профилактику от своего недуга.

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Четверг, 22.12.2016

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