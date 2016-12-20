Вопреки обещаниям властей, все средства юрлиц на счетах "Приватбанка" заморожены

Предприятия не могут получить доступ к остаткам на своих счетах

Несмотря на многократно повторенные обещания властей, что с 20 декабря банк вернется к нормальной работе и что остановка операций по счетам юрлиц произошла "всего на один день", утром 20 декабря этого не произошло. Предприниматели, которые хотели возобновить свои платежи, столкнулись с невозможностью воспользоваться остатками средств на счетах.

Система платежей им выдает следующее сообщение:

"Новини Приват24 для бізнесу

Регламент роботи з операцiями корпоративних клiєнтiв з 20.12.2016р. 19.12.2016

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що усі операції, включаючи ті, що були раніше припинені за рахунками та картками корпоративних клієнтів, починаючи з 09:00 20.12.2016р. обслуговуються в наступному режимі: проведення видаткових операцій з рахунків та карт допускається в межах сум, що перевищують залишок на цих рахунках станом на ранок 19.12.2016р.; усі кредитні ліміти на рахунках, овердрафти, ліміти гарантованих платежів та бізнес-розстрочки обнулені чи знижені до рівня заборгованості (за її наявності); усі прибуткові операції (надходження коштів) обслуговуються без обмежень.

Наприклад , залишок на рахунку станом на ранок 19.12.2016р. становив 100.000 грн. Ця сума стає "незнижуваним залишком". Припустимо, з цього моменту на рахунок надходили вхідні платежі (від контрагентів, відшкодування по еквайрингу, виручка та т.і) на загальну суму 50.000 грн. та залишок тепер становить 150.000 грн. Відповідно, тільки ці 50.000 грн. можна використовувати для проведення платежів або витрачати за допомогою картки.

Такий режим обслуговування корпоративних клієнтів є тимчасовим. Усі рішення по його подальшій зміні будуть прийматися паном Шлапаком О.В. як тільки він приступить до виконання обов'язків Голови Правління банку.

Щиро перепрошуємо за незручності. ПриватБанк".

Таким образом, предприятия не могут воспользоваться теми своими средствами, которые были на их счетах по состоянию на утро 19 декабря, когда операции были разморожены. При этом власти неоднократно говорили, что заморозка произошла всего на один день и 20 декабря операции будут возобновлены. Но, как видим, предпринимателей ждало жесткое разочарование. Они по-прежнему не могут получить доступ к своим средствам.