Верхний банер

Вопреки обещаниям властей, все средства юрлиц на счетах "Приватбанка" заморожены

20.12.16 10:58Сколько просмотров этой статьи118Сколько комментариев этой статьи0

Предприятия не могут получить доступ к остаткам на своих счетах

Несмотря на многократно повторенные обещания властей, что с 20 декабря банк вернется к нормальной работе и что остановка операций по счетам юрлиц произошла "всего на один день", утром 20 декабря этого не произошло. Предприниматели, которые хотели возобновить свои платежи, столкнулись с невозможностью воспользоваться остатками средств на счетах.

Система платежей им выдает следующее сообщение:

"Новини Приват24 для бізнесу

Регламент роботи з операцiями корпоративних клiєнтiв з 20.12.2016р. 19.12.2016

Шановні клієнти!

Інформуємо Вас про те, що усі операції, включаючи ті, що були раніше припинені за рахунками та картками корпоративних клієнтів, починаючи з 09:00 20.12.2016р. обслуговуються в наступному режимі: проведення видаткових операцій з рахунків та карт допускається в межах сум, що перевищують залишок на цих рахунках станом на ранок 19.12.2016р.; усі кредитні ліміти на рахунках, овердрафти, ліміти гарантованих платежів та бізнес-розстрочки обнулені чи знижені до рівня заборгованості (за її наявності); усі прибуткові операції (надходження коштів) обслуговуються без обмежень.

Наприклад , залишок на рахунку станом на ранок 19.12.2016р. становив 100.000 грн. Ця сума стає "незнижуваним залишком". Припустимо, з цього моменту на рахунок надходили вхідні платежі (від контрагентів, відшкодування по еквайрингу, виручка та т.і) на загальну суму 50.000 грн. та залишок тепер становить 150.000 грн. Відповідно, тільки ці 50.000 грн. можна використовувати для проведення платежів або витрачати за допомогою картки.

Такий режим обслуговування корпоративних клієнтів є тимчасовим. Усі рішення по його подальшій зміні будуть прийматися паном Шлапаком О.В. як тільки він приступить до виконання обов'язків Голови Правління банку.

Щиро перепрошуємо за незручності. ПриватБанк".

Таким образом, предприятия не могут воспользоваться теми своими средствами, которые были на их счетах по состоянию на утро 19 декабря, когда операции были разморожены. При этом власти неоднократно говорили, что заморозка произошла всего на один день и 20 декабря операции будут возобновлены. Но, как видим, предпринимателей ждало жесткое разочарование. Они по-прежнему не могут получить доступ к своим средствам.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

09:56В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

09:25Закон наказывает, закон и защищает: прокуратура проверила условия содержания заключенных в Николаевской области

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 15:402390

В ООН придумали новый праздник в честь Тунгусского метеорита

08.12.16 15:552270

Более 200 обращений николаевцев в Центр админуслуг остались без ответа

08.12.16 16:092380

Над Чернобыльской АЭС закончили установку защитного саркофага

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

Самые читаемые

10.12.16 14:136790

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325180

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама