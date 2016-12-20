Полиция отказалась охранять главную городскую елку, - николаевский депутат О "ёлочном закулисье" депутат Николаевского городского совета Андрей Гроза рассказал в соцсети Facebook. "Сеня опять царскую шапку на себя примерил, мне было приятно и привычно видеть елку на своем месте, одно это уже создавало антураж праздника, и настроение. При этом полиция отказалась охранять главную елку города! Мэр не смог решить проблему охраны. При этом из человеческих побуждений выступила команда "Захиста", независимая от мера структурная организация по охране порядка. Скоро горожане будут решать все свои проблемы самостоятельно, мер - будет фигура номинальная? Как клоун на арене? И еще, один вопрос, который возникает у меня, как у жителя города, когда "высочайший" изволить отчитаться о проделанной работе за год, перед городом? Что он, обязан делать своевременно! Или, для него не существует такого понятия, и он плевать хотел на регламент?". - написал Андрей. "Новостной Николаев" На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама