Николаевсая школьница нашлась в Херсоне

Какие только истории не случаются в день Николы-чудотворца и накануне его, ведь святой этот особенный – просящему поможет, а невежду и покарать может.

Так, вечером, в преддверии Дня Николая старика погневить не побоялась одна юная особа, кстати, из города Николаева, сообщают Херсонцы.

Случилось, что 11-летняя девочка поругавшись с родителями, отправилась прямиком на железнодорожный вокзал. Там юная экстрималка села в первый попавшийся поезд, коим оказался «Николаев-Херсон».

Странную путешественницу юных лет тут же заприметили пассажиры и давай расспрашивать, мол, куда путь-дорожку держишь одна-одинехонька? А в ответ – тишина... Истину установить удалось уже в Херсоне. Прибывшая на вокзал полиция живо установила, откуда ребенок и чей будет. За своим чадом родители тот час же примчались из Николаева.

Так что горе-путешественница отбылась домашним нагоняем да полицейской профбеседой. А ведь могло бы все закончиться и по-другому. Никак сам Святой Николай вместе с херсонской полицией от несчастий непослушную уберег...