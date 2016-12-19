"Свято наближається": 43% українців назвали Новий рік найулюбленішим святом, 42% - Різдво, - опитування

Новий рік і Різдво є найулюбленішими новорічними святами для більшості українців

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жоден з перерахованих свят, не визначилися – 3%.

При цьому, на Сході, Півдні і в Центрі Новий рік люблять більше, ніж Різдво, на Заході – навпаки, більш улюбленим святом є Різдво. Порівняно з 2011 роком в Україні знизилося число тих, чиїм улюбленим зимовим святом є Новий рік – з 49% до 43%. Чим молодше і багатше респонденти, тим більше їх прихильність до Нового року. Це свято більше любимо серед жителів міст, зате більше люблять Різдво в селах. Чоловіки люблять Новий рік дещо більше, ніж жінки.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилось 1-10 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Святого Миколая вірять більше третини українців (37%), 53% - не вірять у нього і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий. У Діда Мороза вірять 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% взагалі не знають, хто це такий.