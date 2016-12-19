Верхний банер

"Свято наближається": 43% українців назвали Новий рік найулюбленішим святом, 42% - Різдво, - опитування

19.12.16 20:23Сколько просмотров этой статьи118Сколько комментариев этой статьи0

Новий рік і Різдво є найулюбленішими новорічними святами для більшості українців

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жоден з перерахованих свят, не визначилися – 3%.

При цьому, на Сході, Півдні і в Центрі Новий рік люблять більше, ніж Різдво, на Заході – навпаки, більш улюбленим святом є Різдво. Порівняно з 2011 роком в Україні знизилося число тих, чиїм улюбленим зимовим святом є Новий рік – з 49% до 43%. Чим молодше і багатше респонденти, тим більше їх прихильність до Нового року. Це свято більше любимо серед жителів міст, зате більше люблять Різдво в селах. Чоловіки люблять Новий рік дещо більше, ніж жінки.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилось 1-10 грудня серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності: не більше 2,2%. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Святого Миколая вірять більше третини українців (37%), 53% - не вірять у нього і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий. У Діда Мороза вірять 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% взагалі не знають, хто це такий.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

09:56В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 15:552270

Более 200 обращений николаевцев в Центр админуслуг остались без ответа

08.12.16 16:092380

Над Чернобыльской АЭС закончили установку защитного саркофага

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

Самые читаемые

10.12.16 14:136790

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325180

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама