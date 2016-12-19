Губернатор Николаевщины Савченко поддержал Порошенко в вопросе национализации «Приватбанка» и призвал не паниковать Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко высказал свое мнение по поводу национализации «Приватбанка». Так, он полностью поддержал позицию Президента Порошенко относительно этого вопроса. «Щоб не витрачати час на численні коментарі та проведення прес-конференцій, хочу проінформувати Миколаївщину стосовно націоналізації Приват Банку. Повністю підтримую позицію Президента Петро Порошенко з цього приводу. Зараз цей банк обслуговує понад 50% юридичних та фізичних осіб, що суттєво впливає на фінансовий стан нашої держави. Наголошую, що банк працює в штатному режимі, всі гроші знаходяться під захистом держави», - написал Савченко в Фейсбуке. Также он призвал жителей области не поддаваться панике: «Не панікуйте. Не вірте чуткам та дешевим провокаціям. Працюймо разом на здобуття нашої Незалежності!». На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама