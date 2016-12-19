С 1 декабря 2016 года отчет по ЕСВ следует подавать по новой форме , - николаевская налоговая

Государственная налоговая инспекция в Центральном районе г. Николаева ГУ ГФС в Николаевской области доводит до сведения плательщиков, что ежемесячный отчет по единому социальному взносу за ноябрь текущего года следует подать в налоговую инспекцию по новой форме согласно Приказа Министерства финансов Украины от 07.09.2016г. № 813.

Предельный срок предоставления – 20 декабря. За дополнительной информацией можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков или по телефонам 37-90-62, 37-90-91, 37-90-20. «Сервис «Пульс» — эффективное средство в борьбе с коррупцией Общественно-политические процессы, которые происходят в Украине, указывают на то, что развитие экономики и, как следствие, повышение жизненного уровня граждан возможно лишь при эффективном противодействии коррупции, как основному деструктивному фактору.

В стране создана система специально уполномоченных органов, деятельность которых направлена на борьбу с коррупцией. В структуре Государственной фискальной службы Украины функционирует Главное управление внутренней безопасности, в т.ч. территориальные подразделения внутренней безопасности, главной задачей которого является профилактика, выявление и пресечение коррупционных тенденций и проявлений.

При этом эффективная деятельность подразделений внутренней безопасности напрямую зависит от желания и воли налогоплательщиков разоблачать взяточников.

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