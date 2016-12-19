Владислав Чайка поздравил воспитанников Николаевского центра социально-психологической реабилитации с Днем Святого Николая

День Святого Николая для детворы - праздник особенный. А для детей, оказавшихся в трудной ситуации и переживших настоящие трагедии за свою маленькую жизнь, он особенный вдвойне. Им, как никому другому, хочется ощутить в этот день тепло семейного очага, услышать добрые слова и поверить, что все в их жизни обязательно будет хорошо.

Об этом знает и помнит глава общественной организации "Миколаїв - єдина родина" Владислав Чайка. Поэтому, конечно, Владислав Владимирович приехал сегодня к воспитанникам центра и поздравил их с праздником.

В Николаевском центре социально-психологической реабилитации облсовета сейчас находятся 89 детей от 3 до 18 лет. Все они попали сюда не от хорошей жизни. "У нас воспитываются дети из сложных семей, - рассказала нам директор центра Светлана Клюйко. - И у каждого - своя трагедия: то ли умерли родители, то ли находятся в заключении за особо тяжкие преступления. Есть дети из семей, где им не могли обеспечить достойного детства: многие голодали, не ходили в школу, потому что нечего было надеть. Когда ребята поступают к нам, их приходится одевать и обеспечивать всем необходимым буквально с нуля. Ни для кого не секрет, что тех средств, которые выделяет нам государство, не хватает. И только благодаря таким добрым старым друзьям, как Владислав Чайка, нам удается держаться на плаву".

Владислав Чайка помогает центру очень давно, с 1999 года, продолжает Светлана Николаевна. И очень важно, что эта помощь - не разовая пиар-акция. "Владислав Владимирович в курсе всех наших проблем, - говорит директор центра. - Звонит, интересуется, и если что-то надо, сразу откликается реальной помощью. А проблем у нас, поверьте, очень много. Главная из них - недофинансирование. Не хватает элементарного - мыла, шампуня, моющих средств, зубных щеток, полотенец, постельного белья. В столовой ребятам приходится кушать в две смены из-за того, что мало столов и стульев. Мы озвучиваем все наши проблемы областной власти, но не всегда нас слышат. И если бы центру не помогали такие меценаты, как Чайка, для нас это была бы катастрофа. Поэтому я искренне и от всего сердца благодарна Владиславу Владимировичу за поддержку и заботу".

В День Святого Николая, впрочем, как и всегда, Владислав Чайка не смог оставить без внимания проблемные вопросы учебного заведения, а поэтому вместе с подарками детворе привез в центр электрочайники и посуду, и этим вечером ребят ждет настоящее домашнее чаепитие.

Стоит отметить, что Владислава Владимировича многие воспитанники центра знают в лицо. И не это ли лучшее доказательство тому, что Чайка здесь частый и желанный гость. А самые маленькие называют его папой. И каждому из них он, сам отец троих детей, сегодня лично вручил сладкие подарки и мандарины и уделил внимание, принеся праздник в детские души.