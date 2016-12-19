Верхний банер

Большинство вкладчиков не смогут досрочно забрать депозиты из Приватбанка, – Гонтарева

19.12.16 14:51Сколько просмотров этой статьи142Сколько комментариев этой статьи0

Национальный банк Украины не ожидает большого оттока средств из Приватбанка. Об этом на брифинге заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, большая часть вкладов – срочные депозиты, которые нельзя забрать раньше окончания срока вклада.

"Угрозы для оттоков мы не видим, была только операционная угроза, но мы ее уже нивелировали. Акционеры и бывшие собственники банка пообещали 100% сотрудничество", – сказала она, добавив, что обязательства банка перед физлицами составляют 150 млрд гривен.

"Не было оттока депозитов. С текущих счетов были переводы, но незначительные. Больше всего было влияние на банкоматы других банков, но они были поддержаны", – добавил Гонтарева.

Гонтарева также подчеркнула, что резервов НБУ хватит в любом случае.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Предусматривается, что владельцем 100% акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов, которое "гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов".

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход и стабильную работу ПриватБанка в обычном для его клиентов режиме.

В самом "Привате" отмечают, что национализация стала для них сюрпризом, так как была порождена серией информационных атак на финучредение. "Собственно, решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято ровно в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить, и что под угрозой могут оказаться наши клиенты", – отметил зампредседателя правления ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

Дубилет также заверил, что клиентам переживать за свои деньги не стоит, поскольку государство гарантирует сохранность всех физических и юридических лиц средств на текущих и депозитных счетах.

Также стало известно, что платежи юридических лиц остановятся на сутки.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

09:56В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 15:552270

Более 200 обращений николаевцев в Центр админуслуг остались без ответа

08.12.16 16:092380

Над Чернобыльской АЭС закончили установку защитного саркофага

08.12.16 16:282360

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363190

Беловежье. 25 лет спустя

Самые читаемые

10.12.16 14:136800

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166780

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325180

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064900

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама