Большинство вкладчиков не смогут досрочно забрать депозиты из Приватбанка, – Гонтарева

Национальный банк Украины не ожидает большого оттока средств из Приватбанка. Об этом на брифинге заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, большая часть вкладов – срочные депозиты, которые нельзя забрать раньше окончания срока вклада.

"Угрозы для оттоков мы не видим, была только операционная угроза, но мы ее уже нивелировали. Акционеры и бывшие собственники банка пообещали 100% сотрудничество", – сказала она, добавив, что обязательства банка перед физлицами составляют 150 млрд гривен.

"Не было оттока депозитов. С текущих счетов были переводы, но незначительные. Больше всего было влияние на банкоматы других банков, но они были поддержаны", – добавил Гонтарева.

Гонтарева также подчеркнула, что резервов НБУ хватит в любом случае.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Предусматривается, что владельцем 100% акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов, которое "гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов".

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход и стабильную работу ПриватБанка в обычном для его клиентов режиме.

В самом "Привате" отмечают, что национализация стала для них сюрпризом, так как была порождена серией информационных атак на финучредение. "Собственно, решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято ровно в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить, и что под угрозой могут оказаться наши клиенты", – отметил зампредседателя правления ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

Дубилет также заверил, что клиентам переживать за свои деньги не стоит, поскольку государство гарантирует сохранность всех физических и юридических лиц средств на текущих и депозитных счетах.

Также стало известно, что платежи юридических лиц остановятся на сутки.