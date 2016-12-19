"Нас дожали": Коломойский резко отозвался о национализации ПриватБанка

Бизнесмен заявил, что подробности перехода "Привата" государству сообщит уже сегодня

Основатель промышленно-финансовой группы Приват Игорь Коломойский призвал клиентов ПриватБанка не паниковать, отметив, что в результате национализации банка "пострадали только собственники".

"Что же, нас все-таки дожали. Не национализация, это классическое рейдерство. Клиентам просьба не паниковать, с деньгами все будет в порядке. Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет. Остальные подробности завтра", - написал Коломойские в Фейсбуке.

Бизнесмен пообещал сообщить больше подробностей о переходе ПриватБанка в собственность государства в понедельник, 19 декабря.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Предусматривается, что владельцем 100% акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов, которое "гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов".

Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход и стабильную работу ПриватБанка в обычном для его клиентов режиме.

В самом "Привате" отмечают, что национализация стала для них сюрпризом, так как была порождена серией информационных атак на финучредение. "Собственно, решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято ровно в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить, и что под угрозой могут оказаться наши клиенты", – отметил зампредседателя правления ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

Дубилет также заверил, что клиентам переживать за свои деньги не стоит, поскольку государство гарантирует сохранность всех физических и юридических лиц средств на текущих и депозитных счетах. Позже стало известно, что платежи юридических лиц остановятся на сутки.