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Лещенко рассказал, почему национализировали Приватбанк

19.12.16 13:01Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что национализация "Приватбанка" - последствие победы Дональда Трампа в США, а также способ Игоря Коломойского решить свои проблемы за счет государства. Об этом депутат написал в Facebook.

По его словам, приход Трампа значит, что больше никто не будет давать денег Украине "за красивые обещания и слезы клептократа об "идеалах Майдана".

"И не будет больше Байдена, который бы неделями звонил Порошенко, уговаривая уволить Шокина или ввести электронные декларации. Начиная с января, все будет очень прагматично. И программа МВФ продолжится только взамен на неукоснительное выполнение их требований. Где главным пунктом уже полгода стояла национализация Приватбанка", - написал депутат.

Также он добавил, что олигарх Игорь Коломойский "мог еще пошалить, вытягивая деньги с рынка на свои компании, но лавочка закрылась сама собой. А значит, для него пришло время избавиться от головной боли. И, как всегда, он решил свою проблему за государственный счет", - сообщил Лещенко.

Он добавил, что в США олигарх мог бы сесть, как некоторые с Уолл-Стрит.

Напомним, что в связи с технической необходимостью, обусловленной процедурой смены контроля и особенностями законодательства "Приватбанк" на сутки приостановит исполнение платежей юрлиц. Платежки пришедшие 19 числа будут исполнены 20 числа.

Как сообщалось, Кабинет министров официально принял решение о переходе "Приватбанка" на 100% в собственность государства. Переходный этап начинается с 19 декабря.

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