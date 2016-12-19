Национализация "Привата": в банке ответили на вопросы, которые волнуют вкладчиков

ПриватБанк становится государственным банком

Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. ИТ-директор "Привата" Дмитрий Дубилет на своей страничке в Facebook собрал ответы на все вопросы, которые могут сейчас волновать вкладчиков банка. Приводим текст без изменений.

"1. Нужно ли переживать клиентам за свои деньги?

Нет, переживать не нужно. Все средства на текущих и депозитных счетах всех физических и юридических лиц будут в целостности и сохранности. Это гарантирует государство.

2. Почему это произошло?

С тех пор, как началась война, наш банк пережил семь информационных атак. Любой другой банк не пережил бы любую из них.

Но последняя атака, которая началась неделю назад, была самой тяжелой. Каждый день мы обновляли рекорды по количеству средств, выданных паникующим клиентам в банкоматах и отделениях.

Собственно, решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято ровно в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить, и что под угрозой могут оказаться наши клиенты.

3. Что будет с ПриватБанком дальше?

Главное, банк будет работать дальше в стандартном режиме. Новым председателем правления банка становится Александр Шлапак, который должен вскоре сформировать новую команду топ-менеджеров. Формально, переходный период, в течение которого мы будем вводить в курс дела новую команду, будет длиться несколько месяцев.

Страшно признаться, но я не думаю, что Клиенты или сотрудники почувствуют особую разницу в работе банка. У нас всё работает, как часы. В головном офисе и в отделениях остаются те же профессионалы. В банке создана уникальная корпоративная культура. Все это никуда не денется с нашим уходом.

4. Можно ли нас назвать обманщиками за то, что раньше мы исключали вариант национализации ранее?

На самом деле, нас никто не думал национализировать. Да, были показатели, которые у нас ухудшились в результате войны и падающей экономики (как у всех банков), и мы спокойно двигались по трехлетнему плану, утвержденному с Нацбанком. Мы продолжали быть прибыльными и исправно возвращали кредиты НБУ. Но, к сожалению, произошло то, что социологи называют "самоисполняющееся пророчество". С тех пор, как наш любимец Онищенко зарегистрировал два года назад законопроект о национализации ПриватБанка, эту тему начали регулярно разгонять вражеские СМИ. Так национализация превратилась в страшилку, которая распугивала наших вкладчиков, что в итоге и привело нас к этой ситуации".

"Дорогие друзья, уважаемые Клиенты и сотрудники, большое спасибо за вашу поддержку. Мы с вами стали свидетелями удивительной и достаточно циничной истории, подробностями которой мы еще будем с вами делиться. Но главное, что с самим банком все будет хорошо", – резюмировал Дубилет.

Напомним, Кабинет министров Украины вчера, 18 декабря, принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства.

"Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, Правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности про переход ПАО ПриватБанк в стопроцентную государственную собственность", – гласит сообщение на сайте Кабмина.

Предусматривается, что владельцем 100% акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.