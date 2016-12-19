В день Святого Николая в Украину придут оттепель и дожди

Завтра, 19 декабря, синоптики прогнозируют в Украине влажную и относительно теплую погоду. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

По всей территории Украины синоптики прогнозируют небольшой снег, на юге – местами мокрый снег. На дорогах страны кое-где гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, в Карпатах 7-12° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве и области небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 3-8°мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря самая высокая температура днем была +10,7 в 1989 году, а самая низкая ночью -19,6 в 1994 году.

Уже во вторник, 20 декабря, синоптики прогнозируют в Украине небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.