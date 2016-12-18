На местных выборах в Украине вновь используется админресурс, Николаевщина не исключение

Сегодня, 18 декабря началось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах. Будет выбрано 76 сельских голов, поселковых голов - 46, городских голов - 21, а также соответствующие местные советы и одного старосту.

Как передают " Николаевские новости", в 7.15 начинались подготовительные заседания участковых избирательных комиссий. А само голосование продлится с восьми утра до восьми вечера.

Напомним, что в Николаевской области 1117 кандидатов в депутаты и 62 кандидата в городские, поселковые, сельские головы баллотируются в 14 общинах.

Выбирают в частности, в 14 общинах: Куцурубской (Очаковский район), Каменномостовской (Первомайский район), Ольшанской, Нечаянской и Веснянской (Николаевский район), Доманевской (Вознесенский район), Бугской (Вознесенский район), Шевченковской, Галицыновской и Воскресенской (Витовский район), Веселиновской (Веселиновский район), Коблевской (Березанский район), Благодатненской (Вознесенский район) и Баштанской (Баштанский район).

Гражданская сеть ОПОРА напоминает, что что проведение этих выборов является заключительным этапом объединения территориальных общин и обретения полномочий новыми органами самоуправления.

Как подметили в «Опоре» агитационная активность местных партий и кандидатов на первых местных выборов 18 декабря невысока. На первых местных выборах в объединенных территориальных общинах не удалось полностью предотвратить злоупотребления административными ресурсами и использованию кандидатами местных программ развития в избирательных интересах. Кроме этого, должностные лица органов власти привлекались в отдельных общинах к агитации в пользу конкретных кандидатов, в ряде случаев имело признаки злоупотребления административным ресурсом. Один из таких случаев был зафиксирован в Витовском районе Николаевской области.