Один из самых больших ледников в мире начал таять

Научные сотрудники из Австралии и США составили отчет, в котором сообщается, что один из самых крупных ледников в мире Тоттен начал таять.

Расположен он в Восточной Антарктиде. Ученые очень обеспокоены обнаруженными исследованиями. Ведь ледник Тоттен имеет большое значение для жизни человечества. На протяжении проведения исследовательских работ сотрудники выяснили, что ледник тает снизу. Причиной такого явления, скорее всего, являются потоки теплой воды, которые движутся со скоростью 220 тысяч кубометров в секунду.

Всего на протяжении года Тоттен может потерять до 80 млрд тонн массы. Вдоль плавающего ледника специалисты провели порядка десяти замеров океана и в двух из них обнаружили гораздо большую глубину. Таким образом, свободное пространство может стать причиной к появлению тепловых зон. Кроме того ученые отмечают, что большая часть воды текущей в море проходит через ледник Тоттен. В случае таяния шельфового ледника может произойти подъем уровня мирового океана на три с половиной метра. Это приведет к затоплению некоторых южных и западных регионов Европы. Ученые планируют выступить с докладом и предложить ряд мер по предотвращению таяния Тоттена.